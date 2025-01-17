Мобилизация 18-летних: в Раде резко ответили команде Трампа

Только увеличением численности армии войну Украине не выиграть, заявил нардеп Федор Вениславский.

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Вениславский раскритиковал идею снижения мобилизационного возраста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины, facebook.com/asvpress

Ключевое из заявления Вениславского:

Украина не может выиграть войну только с помощью увеличения численности ВСУ

Для победы необходимо высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты

Ослабить врага возможно даже при текущей численности ВСУ

Украина не сможет одержать победу в войне, развязанной Россией, только увеличивая численность войска. Стране нужно высокотехнологичное западное оружие и дальнобойные ракеты. Об этом заявил народный депутат, член оборонного комитета Верховной Рады Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

"Что касается заявлений команды Трампа, представителей действующего президента, что надо снижать мобилизационный возраст. То я здесь сошлюсь на мнение президента (Владимира Зеленского - Главред), что для того, чтобы выиграть войну, просто увеличить количество Вооруженных сил в принципе не возможно. ВСУ являются самыми многочисленными в Европе. Проблема главная в том, что выиграть войну, которую развязала Россия, просто увеличивая количество Вооруженных сил, невозможно", - сказал он.

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Вениславский отметил, что для победы необходимо действовать асимметрично, нанося точечные удары по военным объектам на территории России. Поэтому Украина нуждается в дальнобойных ракетах и других инновационных вооружениях. По его словам, ослабить потенциал РФ можно и при имеющейся численности войска.

Нардеп также отметил, что подготовка новых мобилизованных требует 2-3 месяца, плюс время на организацию мобилизации. Вениславский отметил, что только через 4-6 месяцев можно получить качественно подготовленных солдат, тогда как оружие Украине необходимо уже сейчас.

"И при предоставлении такого инновационного оружия, я думаю, мы сможем сделать больше, чем просто увеличив армию", - добавил он.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация 18-летних - новости по теме

Как сообщал Главред, США и их союзники готовы снарядить и обучить новых мобилизованных, если Украина снизит мобилизационный возраст, заявил спикер Госдепартамента Мэтью Миллер. По данным The Washington Post, на президента Зеленского усиливается давление из-за нехватки человеческих ресурсов в армии.

Президент Украины Владимир Зеленский отказался снижать мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, что вызвало напряжение в отношениях с президентом США Джо Байденом. Как пишет The Telegraph, американские чиновники призвали Украину к такому изменению, но Зеленский подчеркнул, что приоритетом должно быть предоставление ракет и ослабление военного потенциала России.

Кроме этого, омбудсмен Дмитрий Лубинец считает, что мобилизация молодежи от 18 лет может негативно повлиять на будущее Украины. Лучшей категорией для мобилизации, по его мнению, являются мужчины в возрасте 30-45 лет.

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Кто такой Федор Вениславский? Федор Владимирович Вениславский (род. 16 мая 1969, Олыка, Киверцовский район, Волынская область) - преподаватель кафедры конституционного права Украины Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. Кандидат юридических наук, доцент. Специалист в области государства и прав человека. Возглавлял Харьковскую общественную Люстрационную палату, пишет Википедия. Представитель Президента Украины Владимира Зеленского в Конституционном Суде Украины (3 июня 2019 - 12 сентября 2022). Член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

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