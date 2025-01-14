Продление военного положения и мобилизации: Зеленский внес новое предложение

Продлить срок действия этих правовых режимов предлагается еще на 90 дней.

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Ситуация в стране заставляет продлевать срок действия военного положения и мобилизации / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Зеленский внес законопроект о продлении действия военного положения в Украине

Срок действия всеобщей мобилизации могут продлить с 8 февраля на 90 дней

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты об утверждении указов о продлении срока действия военного положения и проведения всеобщей мобилизации в Украине.

Соответствующие законопроекты №12405 и №12404 появились на сайте ВРУ во вторник, 14 января. Мероприятия по продлению военного положения и мобилизации могут продлить уже четырнадцатый раз.

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Последний раз Верховная Рада утверждала соответствующие законопроекты сроком с 10 ноября 2024 года до 7 февраля 2025 года. Сейчас Зеленский предлагает продлить эти два правовых режима с 8 февраля 2025 года еще на 90 суток.

Мобилизация / Инфографика: Главред

"Реализация Указа Президента Украины "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации" будет способствовать принятию адекватных мер, направленных на отражение вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины", - говорится в пояснительной записке к законопроекту 12405.

Мобилизация и бронирование в Украине - последние новости

Напомним, в Верховной Раде предупреждали, что в Украине после 28 февраля у военнообязанных заканчивается бронирование. Если предприятие теряет статус критичности или не соответствует его критериям, то его забронированные работники теряют бронирование.

Накануне Главред писал, что бронь от мобилизации получат работники газовой отрасли Украины. Такой информацией поделился премьер-министр Денис Шмыгаль в Верховной Раде.

Ранее стало известно, что граждане, которые имеют статус "ограниченно годные", должны до 5 февраля повторно пройти военно-врачебную комиссию. В противном случае им грозит штраф.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 25 до 60 лет.

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