ВСУ удерживают позиции: Зеленский назвал самое горячее направление на фронте

Президент Украины поблагодарил защитников, которые стойко удерживают позиции и уничтожают российских захватчиков.

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Зеленский заслушал доклад Главкома ВСУ / Колаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Покровское направление остается самым горячим на фронте

ВСУ уничтожают захватчиков и делают все, чтобы удержать позиции

СБУ продолжает работать с пленными из Северной Кореи

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что самым сложным направлением на фронте остается ситуация вблизи Покровска. Об этом президент заявил в вечернем обращении.

Также он выразил благодарность каждому защитнику, которые уничтожают российского врага и делают все, чтобы удержать украинские позиции.

видео дня

"Я хочу отметить всех наших воинов, которые действительно стойко удерживают позиции, уничтожают оккупанта, особенно - воинов из 68-й отдельной егерской бригады и 25-й отдельной воздушно-десантной за бои на Покровском направлении: наиболее жесткое направление сейчас. А также я благодарю ребят из 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад за действия на Курщине.", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил, что Служба безопасности Украины продолжает работать с пленными из Северной Кореи.

"Один изъявил желание остаться в Украине. Второй из них хочет вернуться в Корею. Если Ким Чен Ын вообще помнит об этих своих гражданах и может организовать обмен на наших воинов, которые удерживаются в России, мы можем передавать таких солдат. Бесспорно, будут и другие пленные из Северной Кореи.", - добавил президент Украины.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на Покровском направлении - новости по теме

Напомним, в Покровске до сих пор остаются гражданские люди. С лета в городе отсутствует электричество, газ и водоснабжение. Несмотря на сложные условия, работают несколько аптек, городская больница - в ограниченном режиме, одно отделение "Укрпочты" и несколько магазинов.

Как писал Главред, армия РФ избегает прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаются обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Спикер ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что цель россиян - создать угрозу для логистики украинских войск, а попыток окружить украинские силы не зафиксировано.

Генерал Николай Маломуж сообщил, что российский диктатор Владимир Путин хочет до инаугурации Трампа завершить операцию по окружению Покровска. По его словам, стратегическими целями россиян является перекрытие ряда логистических трасс от Днепра до Покровска.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской громады. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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