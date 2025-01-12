Погода разрушила все планы: офицер рассказал, с какими трудностями столкнулся враг

Теплая погода зимой повлияла на стратегию российских войск.

https://glavred.info/ukraine/pogoda-razrushila-vse-plany-oficer-rasskazal-s-kakimi-trudnostyami-stolknulsya-vrag-10629950.html Ссылка скопирована

У оккупантов все пошло не по плану / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, Минобороны РФ

Российским оккупантам не удается полностью использовать свой военный потенциал на фронте из-за погодных условий. Об этом сообщил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телеканала "Мы Украина".

По словам офицера, армия РФ уже давно начала использовать резервы людей и техники, которые были запланированы для зимней кампании, но это не удается в условиях бездорожья.

"Очевидно, они (оккупанты - ред.) ожидали, что все замерзнет, и реки в том числе. Это дало бы им возможность использовать свою бронетехнику на полную, усилить свою пехоту танками, БТР и пойти в полноценное наступление. Однако с современными погодными условиями, состоянием, какими они есть сейчас, это практически невозможно", - объяснил Черняк. видео дня

Офицер НГУ отметил, что в таких погодных условиях трудно применять даже разведывательные дроны из-за постоянных перепадов влажности и температуры.

"На нашем направлении противник использует тот ресурс, которому все равно, - пехоту", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости

Как писал Главред, российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.

Между тем военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и отход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным. Он подчеркнул, что около 30% площади города еще находятся или находились под контролем ВСУ. Однако, по его прогнозу, противник вскоре уничтожит все позиции, где могут удерживаться украинские бойцы, и перекроет линии снабжения - это лишь вопрос времени.

Кроме того, журналист Виталий Портников считает, что Путин нацелился на новые области Украины. По его словам, тактические задачи первого порядка для Вооруженных сил РФ - выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.

Читайте также:

Что такое Нацгвардия? Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций. Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред