Погода разрушила все планы: офицер рассказал, с какими трудностями столкнулся враг

Российским оккупантам не удается полностью использовать свой военный потенциал на фронте из-за погодных условий. Об этом сообщил офицер бригады "Рубеж" Национальной гвардии Украины Владимир Черняк в эфире телеканала "Мы Украина".
По словам офицера, армия РФ уже давно начала использовать резервы людей и техники, которые были запланированы для зимней кампании, но это не удается в условиях бездорожья.
"Очевидно, они (оккупанты - ред.) ожидали, что все замерзнет, и реки в том числе. Это дало бы им возможность использовать свою бронетехнику на полную, усилить свою пехоту танками, БТР и пойти в полноценное наступление. Однако с современными погодными условиями, состоянием, какими они есть сейчас, это практически невозможно", - объяснил Черняк.видео дня
Офицер НГУ отметил, что в таких погодных условиях трудно применять даже разведывательные дроны из-за постоянных перепадов влажности и температуры.
"На нашем направлении противник использует тот ресурс, которому все равно, - пехоту", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости
Как писал Главред, российские оккупационные войска избегают прямого штурма городов Покровск и Мирноград, вместо этого пытаясь обойти их, чтобы избежать интенсивных боев. Представитель ОСГВ "Хортица" майор Виктор Трегубов отметил, что россияне избегают лобовых атак, выбирая маршрут через малые населенные пункты, преимущественно к югу от городов.
Между тем военный эксперт Павел Нарожный сообщил, что украинские защитники в Курахово находятся в крайне сложной ситуации, и отход ВСУ из города выглядит вполне обоснованным и неизбежным. Он подчеркнул, что около 30% площади города еще находятся или находились под контролем ВСУ. Однако, по его прогнозу, противник вскоре уничтожит все позиции, где могут удерживаться украинские бойцы, и перекроет линии снабжения - это лишь вопрос времени.
Кроме того, журналист Виталий Портников считает, что Путин нацелился на новые области Украины. По его словам, тактические задачи первого порядка для Вооруженных сил РФ - выйти на административные границы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей.
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Что такое Нацгвардия?
Национальная гвардия Украины - военное формирование с правоохранительными функциями, входящее в систему Министерства внутренних дел Украины (МВД) и предназначенное для выполнения задач по защите и охране жизни, прав, свобод и законных интересов гражданУкраины, общества и государства от преступных и других противоправных посягательств, охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, а также во взаимодействии с правоохранительными органами - по обеспечению государственной безопасности и защиты государственной границы, пресечения террористической деятельности, деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций.
Национальная гвардия Украины участвует в соответствии с законом во взаимодействии с Вооруженными Силами Украины в отпоре вооруженной агрессии против Украины и ликвидации вооруженного конфликта путем ведения военных (боевых) действий, а также в выполнении задач территориальной обороны, пишет Википедия.
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