'Выйти на границы 1991 года': ВСУ могли зайти в Донецк в 2023 году - военный

У военных была надежда, что Украине удастся выйти на границы 1991 года.

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ВСУ могли зайти в Донецк / коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Главное из заявления военного:

ВСУ могли зайти в Донецк летом 2023 года

Покровск раньше был очень глубоким тылом

Ситуация стала ухудшаться с осени 2023 года

ВСУ могли зайти в Донецк во время контрнаступления летом 2023 года. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем "Хищники высот" с позывным "Кондор" на YouTube-канале журналистки Рамины Эсхакзай.

По его словам, для военных Покровск раньше был очень глубоким тылом.

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"Мы все ездили туда отдыхать, даже не думая, что там может быть какой-то обстрел. Это был глубокий-глубокий тыл, в котором ты чувствовал себя довольно безопасно. Туда к ребятам приезжали жены с детьми и никто не волновался, что с ними что-то может случиться", - рассказал боец.

Он подчеркнул, что ситуация на Донецком направлении постоянно менялась.

"Когда мы только зашли - осень 2022, зима, начало 2023 года, мы столкнулись с постоянными штурмами противника. Затем, к лету 2023 года мы переломили ход войны и уже мы начали штурмовать противника и продвигаться вперед", - отмечает военный.

"Кондор" отметил, что в это время из некоторых КСП уже можно было увидеть Донецк. Но тогда все силы перебрасывались на Запорожское направление.

"Мы видели Донецк. Это было очень близко. И когда было контрнаступление на Запорожье, мы пытались сделать все, чтобы там ребятам было легче. Было так, что мы штурмовали позицию противника, а следующей уже не было. Я понимал, что было бы у меня больше сил, мы могли бы зайти в Донецк. Это было реально. Но у нас не было сил, потому что все перебрасывалось на Запорожское направление", - добавляет он.

Военный также признался, что в это время он с побратимами были уверены, что Украине удастся даже выйти на границы 1991 года. Но ситуация стала ухудшаться с осени 2023 года.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что несмотря на мрачные сообщения, по состоянию на утро 11 января Силы обороны удерживают позиции в пределах города Курахово Донецкой области.

В ОСУВ "Хотртица" сообщили, что за прошедшие сутки на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы.

Начальник секции оперативного планирования штаба 4-го батальона "Сила свободы", бригады "Рубеж", старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо отметил, что на Северском направлении враг пытается проводить наступательные действия, не жалея личного состава, техники, артиллерии и средств БПЛА.

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Кто такая Рамина Эсхакзай? Рамина Эсхакзай - украинская модель, журналистка, интервьюер, блогер. Участвовала в телепроектах "Холостяк-5", "Від селянки до панянки", "Богиня шопинга", "Караоке на Майдане". Автор YouTube-проекта "RAMINA" (ранее - "Ходят слухи"). Снималась в клипах групп Антитела и певца Виталия Козловского.

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