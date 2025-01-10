Штурмовики РФ проникли в боевые порядки ВСУ на одном направлении - "Хортица"

Вы узнаете:
- Какие позиции атаковал противник
- Где наступали россияне
Штурмовые группы российских военных проникли в боевые порядки украинских военных на Торецком направлении. Об этом сообщает Официальный канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" (ОСУВ "Хортица") в Telegram.
Отмечается, что за прошедшие сутки на Краматорском и Торецком направлениях противник атаковал позиции сил обороны в Часовом Яру, Торецке и неподалеку Белой Горы.
Как проинформировали в ОСУВ "Хотртица", для перемещения личного состава с целью наступления в направлении Щербиновки враг применил автомобильную технику, которая была уничтожена.
"Продолжаются мероприятия по выявлению, локализации и уничтожению штурмовых групп противника, которые инфильтрировались в наши боевые порядки", - говорится в сообщении.
Кроме того, говорится, что на Покровском направлении противник проводил наступательные действия в районах Миролюбовки, Проминя, Нововасильевки, Зеленого, Котлиного. Продолжались тяжелые бои в Лисовке, Даченском, Шевченко и Петропавловке.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как ранее сообщал Главред, что аналитики заявили об оккупации Лозовой на Харьковщине. 7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.
Россияне объявили о захвате Курахово. В Курахово уже несколько недель продолжаются ожесточенные городские бои, и значительная часть города остается разрушенной. По состоянию на вечер предыдущего дня позиции Сил обороны все еще оставались по меньшей мере в западной и северной части ТЭС.
В разведке Британии оценили ситуацию на фронте контрнаступления ВСУ на Курщине. В сводке указано, что атака произошла на фоне обороны украинского выступления в Курской области, который постоянно подвергается атакам со стороны российских и северокорейских военных.
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Что известно об ОСГВ "Хортица"?
Оперативно-стратегическая группировка войск "Хортица" (ОСГВ "Хортица"), также известная как Группировка Объединенных сил и Восточная группировка войск - объединение Вооруженных сил Украины.
Создано во время отражения российской вооруженной агрессии в 2022 году. Действует в Восточной операционной зоне, отвечает за восточный участок линии боевого соприкосновения (Харьковский, Изюмский, Лиманский, Лисичанский, Кураховский, Купянский, Бахмутский, Авдеевский и Угледарский направления). По состоянию на лето 2023 года на севере граничит с ОСГВ "Север", на юге - с ОСГВ "Таврия", пишет Википедия.
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