Контрнаступление ВСУ на Курщине: в разведке Британии оценили ситуацию на фронте

В британской разведке отметили, что российские оккупанты смогли закрепиться на расстоянии в 4 километра от Покровска в Донецкой области.

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В разведке Британии оценили ситуацию на фронте / Коллаж Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха

Кратко:

ВСУ провели ограниченное контрнаступление на Курщине

РФ несмотря на потери смогла достичь лишь незначительных успехов

Самая нестабильная ситуация на центральном направлении Донецкой области

5 января 2025 года Вооруженные силы Украины осуществили ограниченную бронетанковую контратаку против российских войск в Курской области РФ. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании, ссылаясь на разведывательные данные, обнародованные в X (Twitter).

В сводке указано, что атака произошла на фоне обороны украинского выступления в Курской области, который постоянно подвергается атакам со стороны российских и северокорейских военных.

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"Несмотря на высокие потери, за последние недели Россия смогла добиться лишь незначительных успехов на удерживаемой Украиной территории", - говорится в сообщении.

Британская разведка также сообщила, что на востоке Украины Россия продолжает сосредотачивать свои усилия в центральной части Донецкой области. В частности, российские войска захватили большую часть города Курахово, наступление на который началось в середине ноября 2024 года. К югу от Покровска российские силы продвинулись западнее, захватив несколько сел и закрепившись в 4 км от города.

"Центр Донецкой области продолжает оставаться самым нестабильным районом линии фронта на востоке Украины", - отмечают в Минобороны Великобритании.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российский диктатор Владимир Путин планировал наступление на Запорожье, однако сейчас эти планы отложены. По словам председателя Запорожской ОГА Ивана Федорова, сейчас на Запорожском направлении нет существенной угрозы для линии фронта.

В то же время российские оккупационные войска смогли продвинуться вблизи девяти населенных пунктов, говорится в сообщении аналитического проекта DeepState. Значительное продвижение зафиксировано в нескольких районах Донецкой области.

На Покровском направлении российские силы ежедневно пытаются прорваться вперед. Тяжелая ситуация сохраняется не только в районе Покровска, но и в городе Мирноград. Исполняющий обязанности начальника Мирноградской городской военной администрации Юрий Третьяк заявил, что город ежедневно обстреливается, а враг пытается прорвать оборону ВСУ на его окраинах.

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Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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