Армия РФ продвинулась возле 9 населенных пунктов на Донбассе - DeepState

По данным Генштаба, с начала суток 8 января произошло 166 боевых столкновений.

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В DeepState обновили карту боевых действий / Коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, 22 отдельная механизированная бригада

Кратко:

У армии РФ есть продвижения на Донбассе

Аналитики Deep State опубликовали свежие карты

Российская оккупационная армия продвинулась возле девяти населенных пунктов. В ночь на 9 января аналитический проект DeepState опубликовал детали в своем Telegram-канале.

В частности, у оккупантов есть продвижения в ряде населенных пунктов Донецкой области.

видео дня

"Враг продвинулся в Торецке, Песчаном, возле Воздвиженки, Барановки, Соленого, Славянки, Петропавловки, Новоелизаветовки и Курахово", - говорится в сообщении DeepState.

Аналитик также опубликовали карты:

Карта deepstatemap

Что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба за 8 января говорится, что с начала суток произошло 166 боевых столкновений.

На Краматорском направлении наши защитники остановили три наступательных действия россиян вблизи Белой Горы.

На Торецком направлении подразделения Сил обороны отразили шесть атак россиян возле Торецка и Дилиевки.

На Покровском направлении россияне 27 раз пытались прорвать оборону ВСУ неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Барановка, Елизаветовка, Лисовка, Зеленое, Зверевое, Новый Труд, Котлино и Надеевка.

На Кураховском направлении враг 32 раза атаковал украинские позиции вблизи Дачного, Курахового, Шевченко, Петропавловки, Славянки и Ясенового. 29 наступательных действий противника остановлены Силами обороны, три атаки продолжались на момент публикации сводки.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, аналитики мониторингового проекта проекта DeepState обновили карту боевых действий и в ночь на 8 января сообщили о продвижении врага в Донецкой области, на Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.

Российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны. Об этом 8 января сообщил аналитический проект DeepState.

Тем временем в британской разведке назвали худший месяц для РФ на фронте. Сообщается, то российская армия понесла рекордные потери в декабре, что стало наибольшим показателем с начала полномасштабного вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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Ресурс DeepStateMap.Live DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия. С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий. Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.

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