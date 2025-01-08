Оккупанты продвинулись в трех областях: в DeepState обновили карту боев

Кратко:
- У РФ есть продвижения в двух областях
- Оккупанты также имеют успех на Курщине
Аналитики мониторингового проекта проекта DeepState обновили карту боевых действий и в ночь на 8 января сообщили о продвижении врага в Донецкой области, на Харьковщине и в местах проведения спецоперации в российской Курской области.
Отмечается, что "враг продвинулся в Торецке, Курахово, Нововасильевке, Славянке", возле Нескучного и Янтарного в Донецкой области.
Кроме того, стало известно о его продвижении в Двуречной на Харьковщине, пишет DeepState.
Аналитики сообщили и о том, что россияне продвинулись в Новоивановке и возле Новой Сорочины Курской области РФ.
В сообщении добавили, что "уточняется ситуация в Махновке" на Курщине.
Ситуация на фронте - последние новости:
Армия страны-агрессора России смогла прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении. Об этом сообщил командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман". По его словам, это дало оккупантам возможность продвигаться к поселку Колодязи в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.
Российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны. Об этом 8 января сообщил аналитический проект DeepState.
7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась. Представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов прокомментировал ситуацию в городе в рамках телемарафона. По его словам, "информация с мест противоположная".
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Ресурс DeepStateMap.Live
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
С началом российского вторжения команда DeepStateUA создала интерактивную карту о ходе военных действий.
Телеграм-канал DeepStateUA создан в марте 2020, в период карантина в связи с Covid-19. Когда зимой 2021/22 продолжалось российское стягивание войск к границам и подготовка к вторжению, команда телеграм-сообщества активно за этим наблюдала, освещала и помогала в идентификации эшелонов техники. В ночь с 23 на 24 февраля 2022, за несколько часов до вторжения аудитория телеграм-канала пересекла отметку в 10 000 подписчиков.
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