Враг прорвал оборону ВСУ на Лиманском направлении - детали

Главное из заявления военного:
- Враг прорвал оборону ВСУ на Лиманском направлении
- Россияне могут продвигаться к поселку Колодязи
Армия страны-агрессора России смогла прорвать украинскую оборону на Лиманском направлении. Об этом сообщил командир взвода 24-й ОШБ "Айдар" Станислав Бунятов с позывным "Осман".
По его словам, это дало оккупантам возможность продвигаться к поселку Колодязи в Лиманской городской территориальной общине Донецкой области.
"(Россияне, - ред.) смогли прорвать нашу оборону на Лиманском направлении, продвигаются к н.п Колодязи от Ивановки, ситуация сложная", - написал он.
Ситуация на фронте - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 7 января Вооруженные силы Украины нанесли мощный удар по командному пункту 810 отдельной бригады морской пехоты вооруженных сил страны-агрессора России в Курской области.
7 января аналитики DeepState опубликовали информацию об оккупации армией страны-агрессора России населенного пункта Лозовая, что в Харьковской области. Однако официально эта информация не подтвердилась.
Кроме того, российские войска почти полностью оккупировали Курахово Донецкой области. Только в окрестностях города, где расположена ТЭС, остается несколько наблюдательных пунктов Сил обороны.
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Кто такой Станислав Бунятов?
Бунятов Станислав Станиславович - украинский военный, младший сержант. Сейчас он командир отделения 24 ОШБ "Айдар" ВСУ, имеет позывной "Осман". Об этом сообщает Википедия. В начале полномасштабного вторжения РФ Бунятов стал волонтером в Мелитополе, поддерживал ВСУ и детские дома. 5 марта 2022 года выехал из оккупированного города в Запорожье и вступил добровольцем в ряды ВСУ. Впоследствии он был распределен в штат 24 Отдельного Штурмового Батальона "Айдар" на должность "наводчик", впоследствии стрелок-снайпер (марксмен), сейчас занимает должность "командир машины/командир отделения".
В апреле-июле 2022 года "Осман" участвовал в освобождении пгт Павловка и обороне рубежей Угледарского направления в Донецкой области. Бунятов стал автором Telegram канала "Говорят Снайпер", в котором рассказывает о настоящей ситуации на украинском фронте. Telegram канал насчитывает более 200 тысяч подписчиков.
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