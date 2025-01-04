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Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине

Руслана Заклинская
4 января 2025, 20:56
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Путин скорее всего использует прекращение огня, чтобы отдохнуть, перевооружиться и снова атаковать в будущем, считает Энтони Блинкен.
Линия фронта вряд ли изменится: Блинкен сказал, как обеспечить мир в Украине
Блинкен объяснил, как Украине обеспечить длительное прекращение огня / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Ключевые тезисы Блинкена:

  • В ближайшем будущем линия фронта в Украине вряд ли претерпит изменения
  • Решение о завершении войны должны принимать украинцы
  • Чтобы прекращение огня было длительным, Украине нужно иметь способность сдерживать агрессию РФ

Линия фронта в Украине вряд ли сильно изменится в ближайшем будущем. Вопрос завершения войны должна решать только Украина. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал в интервью изданию The New York Times.

"Эти решения должны принимать украинцы. Они должны решить, где их будущее и как они хотят туда попасть. Я не думаю, что от того, где на данный момент на карте нарисована линия, что-то сильно изменится... линия, как практический вопрос в обозримом будущем, вряд ли сильно сдвинется", - предположил он.

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Блинкен подчеркнул, что претензии Украины на утраченные территории будут оставаться "всегда". По его словам, вопрос заключается в том, сможет ли Украина с помощью международной поддержки вернуть эти территории.

Госсекретарь также отметил, что амбиции президента России Владимира Путина заключаются в захвате Украины. Блинкен считает маловероятным вариант, что российский диктатор откажется от своих планов.

"Если будет перемирие, то, по мнению Путина, это перемирие, скорее всего, даст ему время отдохнуть, перевооружиться, чтобы снова атаковать в какой-то момент в будущем. Поэтому, чтобы убедиться, что любое прекращение огня, которое будет достигнуто, действительно будет длительным, необходимо убедиться, что Украина имеет способность сдерживать дальнейшую агрессию", - заявил он.

Блинкен подчеркнул, что после прекращения огня Россия должна осознавать: любое новое нападение будет иметь серьезные последствия. Он подчеркнул, что сдерживание РФ можно реализовать через НАТО или через другие гарантии от союзников.

Завершение войны в Украине - прогнозы

Как сообщал Главред, депутат Бундестага Михаэль Рот считает, что до реального прекращения огня в Украине еще далеко. По его словам, лидер РФ Владимир Путин не демонстрирует готовности к серьезным переговорам.

Также издание Newsweek пишет, что в 2025 году активная фаза боевых действий может завершиться благодаря усилиям президента США Дональда Трампа.

Кроме этого, военный эксперт Роман Свитан прогнозирует, что война может длиться еще примерно три года. Он считает, что Украина может восстановить контроль над своими границами 1991 года до 2027 года.

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Кто такой Энтони Блинкен?

Энтони Блинкен - государственный секретарь США с 26 января 2021 года. Заместитель советника по национальной безопасности президента США Барака Обамы с 2009 по 2013. Во время президентства Обамы, помогал США с политикой в Афганистане, Пакистане и ядерной программой в Иране, пишет Википедия.

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