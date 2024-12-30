"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - Огрызко

Если хотя бы три нужных фактора объединятся, тогда Россия как минимум отступит и начнет "победоносный путь" к своему распаду.

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Для завершения войны должны сработать 3 фактора, отмечает Огрызко/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 38 отдельная бригада морской пехоты

Основные тезисы Огрызко:

Чтобы РФ отступила, должны объединиться по крайней мере 3 нужных фактора

Если эти факторы сработают, РФ отступит и начнет путь к своему распаду

Если сработают несколько важных факторов, то страна-агрессор Россия может отступить и прекратить войну против Украины, после чего начнется путь к распаду РФ.

К таким факторам относятся, в частности, поддержка Украины со стороны других государств, эффективность ВСУ, усиление экономических санкций против России и тому подобное. Такое мнение высказал дипломат, руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду.

"Если все те факторы, о которых мы говорили выше, сработают: если будет поддержка, если ВСУ покажут свою эффективность, если экономические санкции против России будут усилены и дадут свой результат, у Путина не будет возможностей продолжать войну. И тогда он "включит заднюю". На том вся история войны закончится. Он скажет, что победил, что он - великий полководец и мудрец, и россияне одобрительно отреагируют даже несмотря на 700 тысяч погибших соотечественников", - отметил Огрызко.

По его словам, такая комбинация факторов даст нам возможность сказать, будет война продолжаться или нет.

"Если они не сработают, война будет продолжаться. Наша цель заключается в том, чтобы хотя бы три фактора объединились, поскольку тогда Россия как минимум отступит и начнет "победоносный путь" к своему распаду", - подчеркнул дипломат.

Смотрите видео интервью с Владимиром Огрызко, в котором он поделился прогнозами на 2025 год относительно дальнейшего хода войны и международной поддержки Украины:

Война в Украине - последние новости

Ранее Главред сообщал, что войска РФ подошли к трассе Покровск-Днепр и пытаются обойти три города. Диверсионно-разведывательные группы оккупантов уже заходят в Покровск.

Также ранее в Forbes сообщили, что разбитую бригаду сняли с фронта - ВСУ разгромили "элиту" морпехов РФ. Россияне несут большие потери из-за украинских мин, беспилотников и артиллерийских ударов.

Напомним, экс-командующий объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России. Сейчас командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах.

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем – независимой Украины) – с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве – атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах – чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год – посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005 – первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007 года назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009 года назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Покинул пост вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сдал полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 г. дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время, Украинская правда. С 2022 проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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