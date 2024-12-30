Разбитую бригаду сняли с фронта: ВСУ разгромили 'элиту' морпехов РФ – Forbes

Важно:
- РФ вынуждена отводить с фронта 810-ю бригаду морской пехоты
- 810-я бригада потерпела крах во время неудачного наступления на Погребки
В Курской области армия РФ вынуждена отводить с фронта 810-ю бригаду морской пехоты для восстановления, которая четыре месяца противостояла украинскому наступлению.
Бригаду РФ численностью в 2,5 тысячи человек выводят в село Плехово, расположенное неподалеку от линии фронта, откуда ранее вышли Силы обороны Украины, говорится в материале издания Forbes.
Российских морпехов на ротации готовят к новым боям, однако это лишь временная мера. Уточняется, что Плехово находится в зоне досягаемости украинской артиллерии.
Россияне несут потери из-за украинских мин, беспилотников и артиллерийских ударов на западном крае Курского выступа. Авторы пишут, что 810 бригада РФ, постоянно истощена после неудачных штурмов. Это же касается и 155-й морской пехотной бригадой РФ, которая была уничтожена и восстановлена много раз.
Уточняется, что недавно две батальонные группы 810-й бригады потерпели крах во время неудачного наступления на Погребки. А по оценкам военных аналитиков, эти российские подразделения практически уничтожены.
Кроме того, во время рождественского обстрела штаба россиян в городе Льгов, могли быть уничтожены или ранены члены командного состава бригады, пишут авторы статьи.
В материале напоминается о том, что РФ имеет численное превосходство на этом участке фронта в соотношении 60 тысяч к 20 тысячам солдат, однако россиянам удалось захватить лишь четверть территории Курщины, занятой ВСУ ранее.
Авторы добавляют, что в Курской области РФ вынуждена использовать подкрепление из Северной Кореи, в частности 11-й армейский корпус. Однако по словам президента Украины Владимира Зеленского, четверть его личного состава уже потеряна за две недели активных боевых действий.
Операция в Курской области - последние новости по теме
Напомним, ранее сообщалось о том, что украинская армия отбросила россиян в Курской области. Российские оккупанты имеют продвижение возле ряда населенных пунктов Донецкой области.
Ранее сообщалось о том, что на Курском направлении продолжаются боевые столкновения с солдатами армии Северной Кореи, сообщил президент Владимир Зеленский. Враг идет на все, чтобы северокорейцы не попали в плен, говорит президент. РФ стягивает резервы и готовит новый штурм. Враг активно атакует укрепления Сил обороны Украины сразу на нескольких направлениях.
Как сообщал Главред ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.
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Операция в Курской области РФ
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