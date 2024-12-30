Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

Сейчас командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах.

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Армия РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное из заявления генерала:

Мобилизационного ресурса РФ хватит еще на 8-10 лет войны

Российская армия сейчас насчитывает более 2 миллионов человек

Проблемы с обеспечением военной техникой РФ почувствует до 2026 года

Страна-агрессор Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет, если учитывать тот мобилизационный ресурс, который она имеет. Об этом заявил экс-командующий объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев в интервью Radio NV.

По его словам, российская армия сейчас насчитывает более 2 миллионов человек, из которых полтора миллиона - военнослужащие.

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"В течение 2024 года контракт с вооруженными силами РФ подписали около 400 тысяч человек, из которых 65 тысяч - бывшие заключенные. Резерв для быстрого пополнения потерь находится на уровне 40 тысяч человек [ежемесячно]", - подчеркнул он.

Наев подчеркнул, что в 2024 году в российской армии было создано около 15 полков контроля территории и продолжается создание двух мотострелковых дивизий.

Он считает, что проблемы с обеспечением российской армии военной техникой, из-за её потерь в Украине, государство-агрессор почувствует быстрее, чем с живой силой - до 2026 года.

"Командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах. У них было 12 000 танков и около 10 000 бронемашин старого образца. Силы обороны Украины активно уничтожают вражескую технику, поэтому они ограничивают использование бронетанковых колонн во время штурмов", - добавил генерал.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что экономика РФ сталкивается с большими трудностями. После 2025 года России будет трудно вести войну из-за серьезных экономических проблем.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Сценариев два - оптимистический и пессимистический.

Кроме того, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно.

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Кто такой Сергей Наев? Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 по 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

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