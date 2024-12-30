Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

Мария Николишин
30 декабря 2024, 09:50
2122
Сейчас командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах.
Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России
Армия РФ / коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ

Главное из заявления генерала:

  • Мобилизационного ресурса РФ хватит еще на 8-10 лет войны
  • Российская армия сейчас насчитывает более 2 миллионов человек
  • Проблемы с обеспечением военной техникой РФ почувствует до 2026 года

Страна-агрессор Россия может вести полномасштабную войну с Украиной еще 8-10 лет, если учитывать тот мобилизационный ресурс, который она имеет. Об этом заявил экс-командующий объединенных сил ВСУ генерал Сергей Наев в интервью Radio NV.

По его словам, российская армия сейчас насчитывает более 2 миллионов человек, из которых полтора миллиона - военнослужащие.

видео дня

"В течение 2024 года контракт с вооруженными силами РФ подписали около 400 тысяч человек, из которых 65 тысяч - бывшие заключенные. Резерв для быстрого пополнения потерь находится на уровне 40 тысяч человек [ежемесячно]", - подчеркнул он.

Наев подчеркнул, что в 2024 году в российской армии было создано около 15 полков контроля территории и продолжается создание двух мотострелковых дивизий.

Он считает, что проблемы с обеспечением российской армии военной техникой, из-за её потерь в Украине, государство-агрессор почувствует быстрее, чем с живой силой - до 2026 года.

"Командование РФ вынуждено снимать с хранения технику, которая была на складах. У них было 12 000 танков и около 10 000 бронемашин старого образца. Силы обороны Украины активно уничтожают вражескую технику, поэтому они ограничивают использование бронетанковых колонн во время штурмов", - добавил генерал.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес заявил, что экономика РФ сталкивается с большими трудностями. После 2025 года России будет трудно вести войну из-за серьезных экономических проблем.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко считает, что война в Украине может закончиться в 2025 году. Сценариев два - оптимистический и пессимистический.

Кроме того, политический и экономический эксперт Тарас Загородний заявил, что Путин, судя по всему, ничего не собирается прекращать. Соответственно, он продолжит вести себя агрессивно.

Читайте также:

Кто такой Сергей Наев?

Сергей Иванович Наев (род. 30 апреля 1970, Могилев-Подольский, Винницкая область) - украинский генерал-лейтенант. С марта 2018 по 6 мая 2019 года - заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины и начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - командующий Операцией объединенных сил. Командующий объединенных сил Вооруженных сил Украины с 27 марта 2020 по 11 февраля 2024 года, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Сергей Наев новости Украины война России и Украины
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:16Мир
"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - Огрызко

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - Огрызко

10:22Украина
Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

Новолуние 31 декабря принесет сюрприз 3 знакам зодиака: кого ждет богатство

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

В жизнь ворвется несчастье: что нельзя делать 30 декабря - приметы

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Вместо котлет и отбивных: рецепт аппетитных мясных рулетиков на Новый год

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Сотни украинцев потеряли инвалидность после скандала с МСЭК: Ляшко раскрыл, что будет дальше

Последние новости

11:37

Ракетным ударом на Запорожье уничтожен штаб РФ вместе с оккупантами

11:35

Вопрос времени: РФ развалится, хоть на Западе такого поворота не хотят - экспертВидео

11:16

Путин попал в список самых больших неудачников 2024-го в рейтинге Politico Playbook

11:15

Любовный гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:59

Трамп ослабил риторику относительно обещаний завершить войну "за сутки" - The Hill

Горячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – ОгрызкоГорячая фаза войны не закончится в 2025 году, Россию ждут неприятные сюрпризы – Огрызко
10:36

Доллар по 47 гривен: украинцев предупредили о возможном скачке курса в 2025 году

10:33

В Польше предложили запретить въезд военным из Украины: детали скандала

10:24

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 30 декабря (обновляется)

10:22

"Тогда РФ отступит": для завершения войны должны сработать 3 фактора - ОгрызкоВидео

Реклама
10:19

Финансовый гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января

10:01

Лысеет: Волочкова удивила внешним видом

09:50

Серьезные цифры: Наев сказал, на сколько лет войны хватит солдат в России

09:44

Гороскоп Таро на неделю с 30 декабря по 5 января: Водолеям - деньги, Ракам - шанс

09:39

В школах Беларуси запретили Санта Клауса, Jingle Bells и колядки – СМИ

09:25

Гороскоп на неделю с 30 декабря по 5 января: Ракам - риск, Тельцам - перемены

09:24

Гороскоп на завтра 31 декабря: Тельцам - большое удовольствие, Весам - исполнение желаний

09:24

Пропагандисты уже в истерике: Россия создала себе нового врагамнение

09:16

Фицо пожаловался на Зеленского лидерам ЕС и пригрозил "ответными мерами"

08:59

Будет "трясти": мощнейшая магнитная буря накроет Украину на Новый год

08:44

Второй саммит мира и предложения Трампа - что сказал Лавров о войне в Украине

Реклама
08:27

Отключение света в Украине — графики на 30 декабря (обновляется)

08:19

Разбитую бригаду сняли с фронта: ВСУ разгромили "элиту" морпехов РФ – Forbes

08:19

Карта Deep State онлайн за 30 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

07:20

Более 5 тысяч военных перевелись в другую часть через приложение Армия+

06:41

Почему грузинский кейс так важен для Украинымнение

06:35

РФ отменит мораторий на ракеты средней и малой дальности – Лавров

06:00

"Давно не было": бывший муж Ани Лорак загремел под капельницы - причина

05:00

Какой сегодня праздник 30 декабря 2024 года: почему в этот день запрещено шить и вязать

04:30

Дальнобойная пушка РФ бьет на 30 километров: что известно о новой САУ врага

04:00

В Украине может увеличиться количество часов без света: эксперт объяснил ситуациюВидео

03:31

Селедка под шубой в лаваше: гости будут в восторге от подачи салата

03:12

"Украина никогда не разместится возле Швейцарии": Словакия - о передаче территорий

01:30

Жених Ани Лорак показал настоящее лицо певицы и ее дочери

00:00

Был самым старым из президентов: умер 39-й президент США Джимми Картер

29 декабря, воскресенье
23:51

Анна Кошмал раскрыла подробности второй беременности: "Будет больше"

23:48

"Я не сошел с ума, горячая фаза войны в Украине закончится 30 декабря" - ГордонВидео

23:44

Уже завтра: США объявят важное решение в поддержку Украины - ЗеленскийВидео

22:58

Певица Руслана с мужем "засветилась" в Крыму

22:45

Операция в Курской области: известно, почему ВСУ не взяли под контроль Курскую АЭС

22:28

Ксению Мишину окончательно убрали из одного канала и нашли замену - что случилось

Реклама
21:51

"Я выбрал кандидатуру": Зеленский назначит военного омбудсменаВидео

21:33

"Слава Путину!": Ольгу Фреймут обматерили в Варшаве и выгоняли в Украину

21:20

Водителям на заметку: что произойдет, если залить старый бензин в бак авто

20:44

"Ложилась под нож": Елена Тополя перенесла операцию

20:24

РФ не хочет завершать войну: в ЦПД отреагировали на заявление Лаврова

19:46

Войска РФ подошли к трассе Покровск-Днепр и пытаются обойти три города – детали

19:45

Ударит -8 градусов: когда в Украине выпадет снег

19:42

Прекращение электроснабжения из Словакии: Польша готова помочь Украине

19:27

Вероятен ли сценарий завершения войны в следующем году?мнение

18:56

РФ может готовить новую массированную атаку: украинцам назвали вероятную дату

Новый год 2025
Какие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый год
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Интересное
Спорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметы
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Бои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять