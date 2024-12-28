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Есть два сценария: Романенко сказал, как война в Украине может закончиться в 2025 году

Анна Ярославская
28 декабря 2024, 02:44
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Оба сценария зависят от решения двух задач – это обеспечение вооружением, техникой и мобилизация.
Игорь Романенко, ВСУ
Игорь Романенко оценил шансы на завершение войны в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, 22 отдельная механизированная бригада

Главные тезисы:

  • Есть два сценария завершения войны в 2025 году
  • Реализация оптимистического и пессимистического сценариев зависит от двух факторов

Война в Украине может закончиться в 2025 году. Сценариев два - оптимистический и пессимистический. Все нюансы раскрыл экс-замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

"Вероятность того, что война закончится в 2025 году, действительно есть. Скорее всего, это тот самый реалистичный вариант, который находится где-то посредине между оптимистическим и пессимистическим", — сказал генерал-лейтенант в интервью OBOZ.UA.

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Согласно пессимистическому сценарию завершения войны, США прекратят предоставлять помощь Украине.

"Какой наиболее пессимистический сценарий? Если США фактически приостанавливают нам помощь, в то время как Россия использует свой военный потенциал, продолжает активные боевые действия, заставляющие нас идти на какие-то серьезные уступки", – рассказал Романенко.

Оптимистическим сценарием он назвал недопущение реализации планов российского диктатора Владимира Путина относительно Украины.

"Оптимистический сценарий – это возможность отстоять наши интересы, не допустить реализации планов Путина по Украине – захват четырех областей нашей страны, вошедших в конституцию РФ. Это совсем не так. Оптимизм будет еще и в том, если в 2025 году мы сможем выйти на приостановку боевых действий", – считает экс-замначальника Генштаба.

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От чего зависят оптимистический и пессимистический сценарии

Оба сценария зависят от решения двух задач – это обеспечение вооружением, техникой и мобилизация.

"Это вооружение, техника, боеприпасы от наших союзников, частично, в лучшем случае, на часть возможностей нашего оборонно-промышленного комплекса", — сказал Романенко.

По его словам, пока Украина не может глубоко отработать эти вопросы и обеспечить ВСУ всем необходимым.

Также необходимо принимать "трудные решения" по мобилизации.

"Вторая задача – это мобилизация. Третий год подряд ведутся поиски эффективного механизма мобилизации, и я не думаю, что будет изобретена какая-то инновация, которая поможет резко, быстро улучшить ситуацию. Но мобилизация – это реалистический подход, объективное требование законов войны, поэтому нужно принимать достаточно трудные решения", – объяснил генерал-лейтенант.

В зависимости от того, как будут выполняться эти задачи, Украина будет выходить на один из вариантов окончания войны.

"И есть реальная возможность сделать это в следующем, 2025 году", – добавил Романенко.

Когда закончится война в Украине - прогнозы

Главред писал, что боевые действия в Украине могут закончиться в 2025 году. И Киев, и Москва близки к истощению, а сторонники каждой из сторон предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. Кроме того, завершение войны в Украине станет приоритетом для новой администрации 47-го президента США Дональда Трампа. Такой прогноз опубликовало 20 ноября издание The Economist.

Как заявил президент Владимир Зеленский, Украина имеет все шансы закончить войну в 2025 году. В январе появятся первые предложения по завершению войны от Дональда Трампа в роли президента США.

Зеленский также говорил в интервью Fox News, что война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

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Кто такой Игорь Романенко

Романенко Игорь (9 апреля 1953, Нежин) - украинский военный. Генерал-лейтенант в отставке, кандидат военных наук, доктор технических наук, профессор. Заместитель начальника Генерального штаба ВС Украины (2006-2010), пишет Википедия.

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