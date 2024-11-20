Киеву придется смириться: война может закончиться в 2025 году - The Economist

Когда начнутся переговоры, боевые действия могут резко стихнуть - так, как это было в 2014 году.

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Боевые действия на Украине могут прекратиться в 2025 году / Коллаж: Главред, фото: 35 отдельная бригада морской пехоты им. контр-адмирала Михаила Остроградского, Командование объединенных сил ВСУ

Ключевые тезисы:

Украина и Россия близки к истощению

Американская помощь может быть заморожена

На Киев будут давить, чтобы склонить к переговорам с РФ

Боевые действия в Украине могут закончиться в 2025 году. И Киев, и Москва близки к истощению, а сторонники каждой из сторон предпочли бы, чтобы конфликт сошел на нет. Кроме того, завершение войны в Украине станет приоритетом для новой администрации 47-го президента США Дональда Трампа. Такой прогноз опубликовало 20 ноября издание The Economist.

"Переговоры начнутся в 2025 году, и когда это произойдет, боевые действия могут резко стихнуть, даже до прекращения огня. Именно это и произошло в 2014 году (хотя это прекращение огня никогда полностью не соблюдалось). Пока идут переговоры, может возникнуть полузамороженный конфликт", - пишет в своей статье Кристофер Локвуд, редактор The Economist по Европе.

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Он отмечает, что в 2025 году пакет американской помощи Украине в размере 61 млрд долларов будет исчерпан.

"Хотя новая администрация, по всей видимости, заморозит его до этого. Наличные деньги — не единственная проблема. У Америки заканчиваются некоторые военные средства, которые она отправляет на Украину, и ей нужно рассмотреть других партнеров, особенно Израиль и Тайвань", - говорится в статье.

Локвуд отмечает, что ситуация с оружием в Европе еще хуже - "там правительства сделали слишком мало для расширения оборонного производства, чтобы удовлетворить потребности Украины, которая не сможет положиться на Америку".

Хотя Украина имеет "все более впечатляющую оборонную промышленность, особенно в производстве беспилотников, ей будет трудно заполнить пробел, поскольку западные поставки сокращаются".

Таким образом, в 2025 году на Украину будут сильнее давить в вопросе переговоров со страной-агрессором.

Киеву придется смириться с потерей части территорий

Локвуд описал, как может выглядеть возможное соглашение России и Украины. В частности, он считает, что Украина потеряет часть своих территорий.

Крым и часть Востока Украины (7%, которые Россия оккупировала во время своего первого вторжения в 2014 году) "безусловно, не подлежат возврату", уверен журналист.

Также Кремль, вероятно, захочет оставить под своим контролем и дополнительные 11% территории Украины, захваченные после вторжения 24 февраля 2022 года.

Взамен Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, идеальным вариантом которых является членство в НАТО. Но этого не произойдет.

"С возвращением Трампа к власти Украина, по всей вероятности, не присоединится к НАТО в течение многих лет, если вообще присоединится. Но она все равно может получить какую-то форму гарантий безопасности", - говорится в статье.

Дональд Трамп - что о нем известно / Инфографика: Главред

Переговоры России и Украины - последние новости

Российский диктатор Владимир Путин якобы открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако у главы РФ есть пять условий.

Главред писал, что война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

Ранее Зеленский подчеркнул, что условие переговоров нашего государства со страной-агрессором Россией - это "сильная Украина". Он отметил, что если наша страна будет заходить в переговоры в слабой позиции, то это с самого начала будет для нас проигрышный статус.

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Что такое The Economist? The Economist - влиятельный еженедельный англоязычный журнал. Публикуется в Англии с 1843 года. 2006 тираж превысил миллион экземпляров, более половины которых была продана в Северной Америке. Из-за глобальной ориентации The Economist не считается исключительно британским изданием. Традиционно издание считает себя газетой и не подписывает публикации, пишет Википедия.

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