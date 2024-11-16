Зеленский назвал условие для переговоров с РФ: 'Это проигрышный статус для Украины'

Украинский президент ожидает поддержки со стороны новоизбранного президента США Трампа в случае переговоров с Россией о войне.

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Зеленский назвал условие для переговоров с РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, 1 отдельная танковая Северская бригада

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что условие переговоров нашего государства со страной-агрессором Россией - это "сильная Украина". Он отметил, что если наша страна будет заходить в переговоры в слабой позиции, то это с самого начала будет для нас проигрышный статус.

Также Зеленский отметил, что он рассчитывает на поддержку избранного президента США Дональда Трампа в случае переговоров между Киевом и Москвой по войне. Об этом глава Украинского государства сказал в интервью "Украинскому радио".

"Что Украина будет не наедине с РФ, при условии, что Украина будет сильной. Какие могут быть переговоры просто с убийцей? Если мы говорим с Путиным, и мы в тех условиях, которые мы сейчас, не усилены, - это на входе проигрышный статус для Украины. Это не про справедливый мир. Безусловно, в слабой ситуации нечего там делать на этих переговорах. Очень важна позиция Трампа, важен очень настрой Америки к Украине. Они на стороне Украины сегодня. Важно это...", - сказал Зеленский.

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Также Зеленский отметил, что США не могут сохранять нейтралитет во время переговоров Украины и России. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты должны сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор.

"Нельзя абстрактно говорить: я посредник, поэтому я не могу выбирать ту или иную сторону. Так не может быть в нарушениях международного права. Америка должна сохранить позицию поддержки Украины в том, что Россия агрессор. Этот статус должен остаться. Тогда мы тоже должны думать. Это один из пунктов на входе, который очень важен на любой площадке переговоров. Еще должны быть элементы нашего плана победы", - подчеркнул украинский президент.

Он добавил, что будет серьезно относиться только к разговору с Трампом, а не с его советниками.

"При всем уважении к любому окружению. Это наш уровень, уровень президентов. Все должно быть согласно законодательству. Пока он не прошел инаугурацию, они не могут участвовать во всех процессах и ставить на чем-то точку. У них нет таких полномочий", - сказал Зеленский.

Президент Украины добавил, что наши команды будут работать, чтобы организовать содержательную встречу с Трампом после его инаугурации.

5 пунктов плана победы Украины/ Инфографика: Главред

Возможны ли переговоры между Украиной и Россией - последние новости

Ранее Главред сообщал, что у Зеленского раскрыли подробности переговоров с РФ. Украина может начать переговоры с Россией, но только через инструменты принуждения. Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк. По словам советника ОП, переговоры с РФ это не соглашение о мире, это принуждение страны-агрессора к миру на базе международного права.

Также ранее президент Украины Владимир Зеленский сказал, когда обсудит с Трампом окончание войны. Президент подчеркнул, что переговоры с Путиным без реальной готовности к миру не приведут к результату. Зеленский отметил, что Путин не заинтересован в мирных переговорах, а стремится к уничтожению Украины, и добавил, что может обсудить с Трампом возможности завершения войны не ранее 20 января, то есть после инаугурации Трампа.

Напомним, ранее стало известно, журналист Виталий Портников высказал мнение, при каком условии Путин согласится заморозить войну с Украиной. Эксперт пояснил, что пока Путин может защищать свои позиции, он не согласится на любые условия завершения войны.

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