РФ готова завершить войну в Украине: в Reuters назвали пять условий Путина

Если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, страна-агрессор Россия продолжит войну.

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Путин выдвинул условия для окончания войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, сайт Кремля

Ключевые тезисы:

Путин "открыт" к переговорам о заморозке войны в Украине

У РФ есть список условий для завершения боевых действий

Достичь долгосрочного соглашения будет сложно

Российский диктатор Владимир Путин открыт к обсуждению соглашения о прекращении огня в Украине с избранным президентом США Дональдом Трампом. Однако у главы РФ есть условия. Детали раскрыло издание Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с замыслами Кремля.

Чего хочет Путин - пять условий диктатора РФ

Журналисты пишут, что страна-агрессор РФ могла бы пойти на то, чтобы согласиться заморозить конфликт вдоль линии фронта.

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1. По словам трех человек, пожелавших сохранить анонимность, переговоры могут вестись относительно точного раздела четырех областей - Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской.

Россия также может быть готова уйти с относительно небольших участков территории, которые она удерживает в Харьковской и Николаевской областях Украины.

2. Все российские официальные лица заявили, что будущее Крыма не подлежит обсуждению.

3. Путин настаивает на том, чтобы Киев отказался от амбиций по вступлению в НАТО.

При этом, по словам пяти нынешних и бывших чиновников, хотя Россия не потерпит вступления Украины в Альянс или присутствия войск НАТО на украинской территории, она открыта для обсуждения гарантий безопасности для Киева.

4. По словам источников, Кремль мог бы также потребовать от Украины согласиться ограничить численность своих вооруженных сил.

5. Киев должен взять на себя обязательство не ограничивать использование русского языка.

Два источника сообщили, что решение действующего президента США Джо Байдена разрешить Украине запустить американские ракеты ATACMS вглубь России может осложнить и задержать переговоры и ужесточить требования Москвы.

По словам двух источников, если соглашение о прекращении огня не будет достигнуто, Россия продолжит войну.

Пункты плана победы Зеленского / Инфографика: Главред

Основа переговоров - Стамбульские соглашения

По словам одного из источников, внутри страны Путин мог бы представить соглашение о прекращении огня, согласно которому Россия удерживала большую часть территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, как победу, которая обеспечила защиту русскоязычного населения на востоке Украины и защитила сухопутный мост в Крым.

На вопрос о том, как может выглядеть возможное прекращение огня, двое российских источников сослались на проект соглашения, который был почти одобрен в апреле 2022 года после переговоров в Стамбуле и который Путин публично называл возможной основой для сделки.

В рамках этого документа Украина должна согласиться на постоянный нейтралитет в обмен на международные гарантии безопасности от пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН: Великобритании, Китая, Франции, России и США.

Один из российских чиновников заявил, что соглашения не будет, пока Украина не получит гарантии безопасности, добавив: "Вопрос в том, как избежать сделки, которая однажды приведет Запад к возможной прямой конфронтации с Россией".

Возможно ли заключение долгосрочного соглашения между Украиной и РФ?

Дмитрий Саймс, эмигрировавший в США из Советского Союза в 1973 году и являющийся одним из наиболее влиятельных в России экспертов по Америке, заявил, что соглашение о прекращении огня может быть заключено относительно быстро.

Однако заключить более широкое и долгосрочное соглашение, учитывающее интересы безопасности как Украины, так и России, будет крайне сложно.

"На мой взгляд, достичь крупной сделки будет очень сложно, поскольку позиции двух сторон очень далеки друг от друга", - заявил Саймс.

Переговоры и завершение войны в Украине - последние новости

Главред ранее писал, что война в Украине может закончиться, если российский диктатор Владимир Путин захочет этого. Также на ситуацию могут повлиять и Соединенные штаты Америки. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Fox News.

"Я уверен, что на сегодняшний день это [решение положить конец войне] зависит от Путина, очень многое. Он может это сделать. Он может захотеть и закончить эту войну", - считает Зеленский.

Издание Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников сообщает, что союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям и подталкивают Зеленского к соглашению с Путиным.

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае неудачных переговоров с Владимиром Путиным может обвинить в неудаче президента Владимира Зеленского.

"Возможно, Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", - считает Сергей Радченко, историк из Центра глобальных отношений им. Генри Кисинджера.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а потом в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемого "Стамбульского коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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