'Откажется от Украины': Трамп может обвинить Зеленского в срыве переговоров

Эксперт считает, что новый президент США может вообще "отказаться от Украины" и назвал причину.

https://glavred.info/ukraine/otkazhetsya-ot-ukrainy-tramp-mozhet-obvinit-zelenskogo-v-sryve-peregovorov-10615133.html Ссылка скопирована

Трамп может "отказаться от Украины" / коллаж: Главред, фото: УНИАН, ОП

Коротко о главном:

Трамп хочет провести переговоры с Путиным

Президент США может переложить вину на Зеленского

Историк из Центра глобальных отношений им. Генри Кисинджера Сергей Радченко сообщил, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в случае неудачных переговоров с Владимиром Путиным может обвинить в неудаче президента Владимира Зеленского.

"Возможно, Трамп переложит вину за свою неудачу в роли миротворца на нежелание Зеленского идти на компромисс", - предположил он для издания Financial Times. видео дня

Что известно о плане победы Зеленского / Инфографика: Главред

Радченко не исключает, что у Трампа может "не хватить терпения", чтобы ждать успехов Украины на поле боя. Кроме того, он предполагает, что новый президент США может вообще "отказаться от Украины, позволив России одержать победу".

Военная помощь США - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина не получила и половины помощи от США. Известно, что фабрики и заводы в США существенно нарастили производство оружия и нарастили мощность своей армии.

В СМИ сообщили, что Байден разрешил Украине бить по России ракетами большой дальности. Скорее всего, американское оружие украинские военные сперва будут применять против российских и северокорейских войск для защиты собственных сил в Курской области на западе РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что США в ближайшие недели передадут военную помощь. Также стало известно, что помощь будет включать оружие и оплату контрактов на производство нового вооружения, которое было предусмотрено программой в поддержку страны.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред