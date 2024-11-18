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Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

Мария Николишин
18 ноября 2024, 20:39
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Зеленскому, вероятно, придется пойти на компромисс с Путиным.
Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg
Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

  • Союзники подталкивают Зеленского к переговорам с Путиным
  • Разрешение США на удары по РФ должно укрепить позицию Украины
  • Союзники также пытаются опередить возвращение Трампа

После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям и подталкивают Владимира Зеленского к соглашению с Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что все большее признание приобретает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку понятно, что ни одна из сторон не может достичь решающей победы.

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По словам издания, США накануне саммита G-20 наконец решили разрешить удары ракетами большой дальности по территории России.

"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", - говорится в статье.

По мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.

Кроме того, к обсуждению завершения войны присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он собирается представить свое предложение о замораживании конфликта на нынешних условиях на встрече G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.

"Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США", - отмечают в издании.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин хочет добиться капитуляции Украины с установлением марионеточного правительства, как в Беларуси.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться.

Кроме того, на следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины. Встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+".

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Издание Bloomberg

Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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