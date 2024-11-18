Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

Ключевые тезисы:
- Союзники подталкивают Зеленского к переговорам с Путиным
- Разрешение США на удары по РФ должно укрепить позицию Украины
- Союзники также пытаются опередить возвращение Трампа
После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям и подталкивают Владимира Зеленского к соглашению с Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.
Отмечается, что все большее признание приобретает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку понятно, что ни одна из сторон не может достичь решающей победы.
По словам издания, США накануне саммита G-20 наконец решили разрешить удары ракетами большой дальности по территории России.
"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", - говорится в статье.
По мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.
Кроме того, к обсуждению завершения войны присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он собирается представить свое предложение о замораживании конфликта на нынешних условиях на встрече G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.
"Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США", - отмечают в издании.
Война в Украине - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин хочет добиться капитуляции Украины с установлением марионеточного правительства, как в Беларуси.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться.
Кроме того, на следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины. Встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+".
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Издание Bloomberg
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