Союзники склоняют Зеленского к сделке с Путиным - Bloomberg

Зеленскому, вероятно, придется пойти на компромисс с Путиным.

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Переговоры с РФ / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Ключевые тезисы:

Союзники подталкивают Зеленского к переговорам с Путиным

Разрешение США на удары по РФ должно укрепить позицию Украины

Союзники также пытаются опередить возвращение Трампа

После почти 1000 дней сопротивления российскому вторжению союзники Украины все больше стремятся положить конец боевым действиям и подталкивают Владимира Зеленского к соглашению с Владимиром Путиным. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Отмечается, что все большее признание приобретает тот факт, что Зеленскому придется пойти на компромисс с Путиным, поскольку понятно, что ни одна из сторон не может достичь решающей победы.

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По словам издания, США накануне саммита G-20 наконец решили разрешить удары ракетами большой дальности по территории России.

"Идея этого сдвига заключается в том, что он поможет укрепить позицию Зеленского до вступления Дональда Трампа в должность, чтобы он мог подойти к возможным переговорам с более сильной позицией", - говорится в статье.

По мнению экспертов, это разрешение будет означать серьезную эскалацию, но вряд ли это кардинально изменит ход конфликта.

Кроме того, к обсуждению завершения войны присоединился и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Он собирается представить свое предложение о замораживании конфликта на нынешних условиях на встрече G20 в Рио-де-Жанейро в понедельник.

"Внезапное появление множества месседжей об урегулировании войны показывает, что союзники Украины пытаются опередить возвращение Трампа и возможность резкого сокращения поддержки США", - отмечают в издании.

Война в Украине - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, полковник военной разведки Великобритании в отставке Филип Ингрэм заявил о том, что диктатор РФ Владимир Путин хочет добиться капитуляции Украины с установлением марионеточного правительства, как в Беларуси.

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что после прихода Дональда Трампа к власти в США российско-украинская война может не остановиться, а даже усилиться.

Кроме того, на следующей неделе в Варшаве пройдут "важнейшие" переговоры по войне РФ против Украины. Встреча состоится в формате "Веймарского треугольника+".

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