'Россия не может удержаться': генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

Хотя РФ теоретически еще может вести боевые действия, экономические трудности значительно усложнят это, заявил Бен Ходжес.

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России будет трудно вести войну после 2025 года / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Главные тезисы Ходжеса:

России будет трудно вести войну после 2025 года

Экономические проблемы усложнят возможность ведения военных действий

Запад должен продемонстрировать, что не оставит Украину до ее победы в войне

Экономика РФ сталкивается с большими трудностями. После 2025 года России будет трудно вести войну из-за серьезных экономических проблем. Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в интервью "Киев24".

"Все говорит о том, что Россия не может удержаться дальше экономически после 2025 года. Они имеют очень серьезные проблемы в экономике. Я бы не сказал, что они не смогут продолжать, но им будет очень-очень сложно это делать", - сказал он. видео дня

Ходжес также подчеркнул важность поддержки со стороны западных стран, в частности США. По его словам, Запад должен обеспечить поддержку Украины до ее победы.

"Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте", - подчеркнул американский военный.

Относительно возможных действий новой администрации президента США Дональда Трампа, Ходжес не стал делать прогнозов. Он отметил, что ее политику сложно предсказать.

"Администрация Трампа очень сложная в смысле понимания, что они будут делать. Многие вещи они пообещали сделать в первый же день. Возможно, будет целый поток заявлений, но соответствующие громкие заявления потребуют действий Конгресса, сотрудничества других стран. Я думаю, что администрация будет более сосредоточена на домашних вопросах в начале. Однако, это будет администрация, которой мы еще не видели раньше. Здесь будут какие-то совсем другие процедуры, протоколы. Сложно делать какие-то предсказания", - заявил Ходжес.

Завершение войны в Украине - пронозы

Как сообщал Главред, война в Украине может завершиться мирными переговорами в 2025 году из-за проблем с мобилизацией как в Украине, так и в России, сообщает обозреватель The New York Times Джулиан Барнс. Если украинские войска смогут удержать Курскую область, есть шанс на возвращение части захваченных территорий.

Также главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник заявил, что прекращение огня в Украине не приведет к завершению войны. Он подчеркнул, что украинцы хотят справедливого мира, а не просто прекращения огня.

Кроме этого, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, ясность относительно завершения войны может появиться ближе к концу 2025 года, в зависимости от того, останется ли Путин у власти.

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Кто такой Бен Ходжес Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе. Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.

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