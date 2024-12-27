'Россия не может удержаться': генерал сказал, закончится ли война в 2025 году

Главные тезисы Ходжеса:
- России будет трудно вести войну после 2025 года
- Экономические проблемы усложнят возможность ведения военных действий
- Запад должен продемонстрировать, что не оставит Украину до ее победы в войне
Экономика РФ сталкивается с большими трудностями. После 2025 года России будет трудно вести войну из-за серьезных экономических проблем. Об этом заявил бывший командующий Сухопутных войск США в Европе Бен Ходжес в интервью "Киев24".
"Все говорит о том, что Россия не может удержаться дальше экономически после 2025 года. Они имеют очень серьезные проблемы в экономике. Я бы не сказал, что они не смогут продолжать, но им будет очень-очень сложно это делать", - сказал он.видео дня
Ходжес также подчеркнул важность поддержки со стороны западных стран, в частности США. По его словам, Запад должен обеспечить поддержку Украины до ее победы.
"Надо продемонстрировать, что мы не оставим Украину, пока Украина не победит в этом конфликте", - подчеркнул американский военный.
Относительно возможных действий новой администрации президента США Дональда Трампа, Ходжес не стал делать прогнозов. Он отметил, что ее политику сложно предсказать.
"Администрация Трампа очень сложная в смысле понимания, что они будут делать. Многие вещи они пообещали сделать в первый же день. Возможно, будет целый поток заявлений, но соответствующие громкие заявления потребуют действий Конгресса, сотрудничества других стран. Я думаю, что администрация будет более сосредоточена на домашних вопросах в начале. Однако, это будет администрация, которой мы еще не видели раньше. Здесь будут какие-то совсем другие процедуры, протоколы. Сложно делать какие-то предсказания", - заявил Ходжес.
Завершение войны в Украине - пронозы
Как сообщал Главред, война в Украине может завершиться мирными переговорами в 2025 году из-за проблем с мобилизацией как в Украине, так и в России, сообщает обозреватель The New York Times Джулиан Барнс. Если украинские войска смогут удержать Курскую область, есть шанс на возвращение части захваченных территорий.
Также главный редактор канала Sotnik-TV Александр Сотник заявил, что прекращение огня в Украине не приведет к завершению войны. Он подчеркнул, что украинцы хотят справедливого мира, а не просто прекращения огня.
Кроме этого, политический и экономический эксперт Тарас Загородний считает, ясность относительно завершения войны может появиться ближе к концу 2025 года, в зависимости от того, останется ли Путин у власти.
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Кто такой Бен Ходжес
Фредерик Бенджамин Ходжес - офицер армии США в отставке, занимавший должность командующего армией США в Европе.
Сейчас он руководит кафедрой стратегических исследований Першинга в центре анализа европейской политики.
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