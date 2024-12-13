Завершение войны в 2025 году: каким будет мир в Украине - NYT

Обозреватель Джулиан Барнс считает, что Украина не сможет вернуть большую часть территорий.

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Война в Украине может закончится в 2025 году переговорами / Коллаж: Главред, Фото: facebook.com/DonaldTrump, 4 отдельная танковая бригада, ОП

О чем говорится в статье:

Война в Украине закончится в 2025 году переговорами

Украина не сможет вернуть мирным путем большую часть территорий

Трамп не предоставит Украине приглашение в НАТО

Война в Украине может закончиться уже в 2025 году мирными переговорами. Об этом сообщает обозреватель The New York Times Джулиан Барнс.

На то, что 2025 год станет годом переговоров, указывает численность войска и проблемы с мобилизацией как в Украине, так и в России.

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"И у Украины, и у России заканчиваются войска, и они с трудом могут призвать больше молодых людей на передовую. Эта реальность означает, что 2025 год станет годом переговоров", - пишет Барнс.

Российские оккупанты пытаются продвигаться на Донбассе и уже отбили часть территорий в Курской области, которые этим летом захватили украинские военные.

"У Украины все еще есть оружие, но ее войска разрознены. Разведывательные службы считают, что скоро у нее закончатся солдаты… Республиканцы не хотят одобрять увеличение помощи Украине, а Киев знает, что без существенной помощи боевые действия скоро закончатся", - считает он.

Если украинские войска смогут удержать Курскую область, то можно рассчитывать на то, что РФ вернет часть захваченной украинской земли. Однако, скорее всего, вернуть большую часть территорий таким способом не получится, считает обозреватель.

Перед Трампом будет стоять важная задача - дать гарантии безопасности. Скорее всего он не согласится на предоставление Украине приглашения в НАТО, но может добиться от Путина согласия с евроинтеграцией для Украины.

В то же время Трамп должен будет справиться с еще одной задачей. Он будет обязан обеспечить безопасность и не дать Путину вновь дойти до Киева. Обратное моет стать для него позором, так как демократы будут говорить, что он потерял Украину.

Завершение войны в Украине - новости по теме

Напомним, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из основных приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.

Недавно Трамп признал, что попытки достичь мира между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Он также высказался против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, заявив, что это лишь усугубляет "конфликт".

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина поддерживает постоянные контакты с командой Трампа. Однако конкретные шаги и инициативы, по его словам, будут обсуждаться после того, как Трамп вступит в должность.

Как сообщал Главред, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что мирного плана команды Дональда Трампа для завершения войны с Россией пока не существует. По его словам, Украина не получала никаких конкретных документов по этому вопросу, однако существуют различные мнения и позиции, которые обсуждаются.

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