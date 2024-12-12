'Не существует': Ермак поставил точку в вопросе 'мирного плана' Трампа

Украина не получала ни одного конкретного документа по завершению войны, заявил глава Офиса президента Украины.

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Плана Трампа по прекращению войны РФ против Украины еще нет / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео на YouTube, facebook.com/DonaldTrump

Вкратце:

Плана Дональда Трампа для урегулирования войны в Украине не существует

Существуют разные позиции и мнения, которые обсуждаются, но официального документа пока нет

Американские политики заинтересованы в предложениях Украины

Мирного плана команды Дональда Трампа для завершения российско-украинской войны пока не существует. Украина не получала ни одного конкретного документа по этому поводу. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспильному".

"Чтобы поставить точку: никакого плана пока не существует. И точно мы пока не видели этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, и они обсуждаются", - рассказал Ермак. видео дня

Руководитель ОП рассказал, что во время встреч украинской делегации с американскими чиновниками в США, Украина имела возможность объяснить свою позицию. По его словам, американские политики демонстрировали заинтересованность, задавали вопросы и стремились получить больше информации.

"Мне кажется, главное для нас сейчас - это дать эту информацию, объяснить позицию, привести исторические примеры, почему для нас просто прекращение огня не является результатом и каким-то достижением", - отметил Ермак.

Особенно важно, по его словам, объяснить партнерам, почему простое прекращение огня неприемлемо для Украины. Ермак напомнил о предыдущих договоренностях в рамках Нормандского формата, которые Россия регулярно нарушала уже через несколько дней после их заключения.

Кроме того, Ермак отметил, что он не имел возможности встретиться с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп выбрал на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России, во время своего последнего визита в США. В то же время он подтвердил, что ранее контактировал с Келлогом до его номинации и сохраняет связь с командой Трампа.

Заявления Трампа о завершении войны - новости по теме

Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из ключевых приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.

Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает контакты с командой Трампа. В то же время конкретные шаги и инициативы, по его словам, станут предметом обсуждения после вступления Трампа в должность.

Кроме этого, недавно Трамп заявил, что попытки заключить мир между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Избранный президент США против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, поскольку, по его мнению, это лишь обостряет "конфликт".

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