'Не существует': Ермак поставил точку в вопросе 'мирного плана' Трампа

Вкратце:
- Плана Дональда Трампа для урегулирования войны в Украине не существует
- Существуют разные позиции и мнения, которые обсуждаются, но официального документа пока нет
- Американские политики заинтересованы в предложениях Украины
Мирного плана команды Дональда Трампа для завершения российско-украинской войны пока не существует. Украина не получала ни одного конкретного документа по этому поводу. Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в интервью "Суспильному".
"Чтобы поставить точку: никакого плана пока не существует. И точно мы пока не видели этого плана. Мы знаем, что существует несколько мнений, несколько позиций, и они обсуждаются", - рассказал Ермак.видео дня
Руководитель ОП рассказал, что во время встреч украинской делегации с американскими чиновниками в США, Украина имела возможность объяснить свою позицию. По его словам, американские политики демонстрировали заинтересованность, задавали вопросы и стремились получить больше информации.
"Мне кажется, главное для нас сейчас - это дать эту информацию, объяснить позицию, привести исторические примеры, почему для нас просто прекращение огня не является результатом и каким-то достижением", - отметил Ермак.
Особенно важно, по его словам, объяснить партнерам, почему простое прекращение огня неприемлемо для Украины. Ермак напомнил о предыдущих договоренностях в рамках Нормандского формата, которые Россия регулярно нарушала уже через несколько дней после их заключения.
Кроме того, Ермак отметил, что он не имел возможности встретиться с Китом Келлогом, которого Дональд Трамп выбрал на должность спецпредставителя США по вопросам Украины и России, во время своего последнего визита в США. В то же время он подтвердил, что ранее контактировал с Келлогом до его номинации и сохраняет связь с командой Трампа.
Заявления Трампа о завершении войны - новости по теме
Как сообщал Главред, избранный президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что завершение войны между Россией и Украиной станет одним из ключевых приоритетов его администрации после возвращения в Белый дом.
Также президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина поддерживает контакты с командой Трампа. В то же время конкретные шаги и инициативы, по его словам, станут предметом обсуждения после вступления Трампа в должность.
Кроме этого, недавно Трамп заявил, что попытки заключить мир между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал. Избранный президент США против использования Украиной американских дальнобойных ракет для ударов по России, поскольку, по его мнению, это лишь обостряет "конфликт".
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"Мирный план" Дональда Трампа
В предвыборном штабе Трампа называют политика "единственным человеком", который может закончить войну РФ против Украины, и отмечают, что она бы не началась, если бы он был президентом.
Тем временем два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.
"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.
Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".
В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".
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