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"Будет давление": Хара рассказал, как Трамп заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

Виталий Кирсанов
12 декабря 2024, 12:42
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По словам эксперта, Трамп может использовать ещё и поощрения в отношении России. А делать он это будет с помощью вопроса членства Украины в НАТО.
Хара, Трамп, НАТО
Трамп способен влиять на Россию и Путина, считает Хара / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay/geralt, Facebook/alexander.khara, Pixabay/WiR_Pixs

Основные тезисы Александра Хары:

  • Украина – "слабое звено"
  • Трамп способен влиять на Россию и Путина
  • Трамп может использовать ещё и поощрения в отношении России

После избрания Дональда Трампа новым президентом США, весь мир начал активно обсуждать возможность переговоров между Украиной и Россией. О том, будет ли Трамп "давить" на Киев и Москву, чтобы принудить к переговорам, а также какие именно рычаги давления он будет использовать в отношении каждой из сторон рассказал в интервью Главреду дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара.

"Конечно, будет давление. И мы являемся "слабым звеном" в этой системе, потому что без военной помощи США не сможем продолжать оказывать сопротивление. Это основной рычаг давления, с помощью которого Трамп может заставить Зеленского пойти на переговоры", - заявил Хара.

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По мнению эксперта, Трамп также способен влиять на Россию и Путина, прежде всего, используя энергетический рычаг давления.

"И Трамп будет делать это в любом случае: он пообещал снять ограничения на добычу нефти и других энергоресурсов в США, а также улучшить отношения с Саудовской Аравией, после чего она может прислушаться к Вашингтону и увеличить добычу нефти, а всё это, соответственно, приведёт к снижению цен на нефть", - отметил он.

Кроме давления, по словам Хары, Трамп может использовать ещё и поощрения в отношении России. А делать он это будет с помощью вопроса членства Украины в НАТО. Впрочем, пока Трамп не является президентом, вряд ли эти призывы начнут реализовываться, добавил эксперт.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы, план победы Инфографика / Инфографика: Главред

Переговоры Украины и России - что известно

Как сообщал Главред, премьер-министр Польши Дональд Туск накануне заявил, что мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой и Польша будет активно участвовать в любом диалоге.

Ранее советник главы ОП Украины Михаил Подоляк отмечал, что мирные переговоры с Россией возможны только на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права.

Главред также писал, что по данным иностранных СМИ, новоизбранный президент США Дональд Трамп фактически поставит ультиматум агрессору России по завершению войны против Украины и может прибегнуть к "ковровым бомбардировкам" российской экономики.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.

Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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