Украина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – Хара

Трамп хочет войти в историю победителем, как Рейган, и результат войны в Украине должен помочь ему в этом, отметил дипломат Александр Хара.

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Переговоров и прекращения огня пока не будет, считает Александр Хара / Коллаж: Главред

Украина и Россия должны немедленно прекратить огонь и начать переговоры о завершении войны. К этому призвал победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, инаугурация которого состоится 20 января. При этом войну в Украине Трамп назвал войной, которая "никогда на должна была начинаться и может продолжаться вечно". Впрочем, очевидно, что ни Украина, ни Россия пока не готовы садиться за стол переговоров, учитывая ситуацию на поле боя, которая не устраивает ни одну из сторон.

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара рассказал Главреду, почему переговоры между Украиной и Россией о прекращении войны не начнутся ни в 2024 году, ни сразу после инаугурации нового президента США, какие рычаги давления может применить Трамп в отношении Киева и Москвы, чтобы усадить стороны за стол переговоров, какой вариант завершения войны в Украине нужен Трампу, а также при каких условиях новый глава Штатов по-настоящему запустит ленд-лиз для Украины и усилит военную помощь.

Насколько возможны переговоры на данном этапе войны, о чём они могут вестись? С какими позициями Украина и Россия выйдут на эти переговоры?

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Украинская сторона заговорила о переговорах после того, как Трамп победил на выборах. А он заявлял о своих намерениях урегулировать этот конфликт ещё до того, как вступит в должность президента. До этого президент Зеленский продвигал идею "плана победы" и ни о каких переговорах не говорил. Теперь Зеленский несколько изменил риторику, и логика украинской стороны следующая: мы должны вести переговоры с позиции силы, а для этого нужны результаты на поле боя, а для этого нужна помощь наших партнёров, вооружение и т.д., и не раньше этого.

Зеленский настаивает на том, что Украина будет вести переговоры с позиции силы, а для этого нужны результаты на поле боя, отметил Хара / фото: Офис президента

Конечно, сейчас нет смысла говорить о переговорах. Ведь россияне в них не заинтересованы на данном этапе - они сосредоточены на том, чтобы вытеснить ВСУ с Курщины и захватить как можно больше украинских территорий. Они постепенно продвигаются и чувствуют собственную силу, поэтому вряд ли без давления на Россию можно начать переговоры. Ведь и замминистра Рябков, и министр иностранных дел РФ Лавров, и остальные продолжают настаивать на том, что цели "СВО" будут достигнуты. А Москва хочет четыре украинские области, Крым и многое другое. В РФ убеждены, что российские войска будут продвигаться, а, соответственно, для Москвы нет стимулов садиться за стол переговоров.

Конечно, таких стимулов нет пока и для нас. Администрация Байдена пытается потратить оставшиеся средства, которые выделил Конгресс, и передать Украине как можно больше вооружения. Конечно, в таких условиях мы не в настолько критической ситуации, чтобы садиться за стол переговоров.

А главное – нет пространства для компромисса. Россия видит и эту войну, и переговоры игрой с нулевой суммой, то есть считает, что она должна выиграть и забрать всё. Украина, конечно, не может на это согласиться хотя бы потому, что у неё ещё есть силы сопротивляться.

Поэтому я думаю, что призыв Трампа о необходимости начать переговоры не будет услышан ни в Киеве, ни в Москве.

Трамп, по словам Хары, будет давить на Россию, прежде всего, используя энергетический рычаг влияния / Фото: УНИАН

Будет ли Трамп давить на Киев и Москву, чтобы принудить к переговорам? И какие именно рычаги давления он будет использовать в отношении каждой из сторон?

Конечно, будет давление. И мы являемся "слабым звеном" в этой системе, потому что без военной помощи США не сможем продолжать оказывать сопротивление. Это основной рычаг давления, с помощью которого Трамп может заставить Зеленского пойти на переговоры.

На Россию и Путина Трамп также способен влиять, прежде всего, используя энергетический рычаг давления. И Трамп будет делать это в любом случае: он пообещал снять ограничения на добычу нефти и других энергоресурсов в США, а также улучшить отношения с Саудовской Аравией, после чего она может прислушаться к Вашингтону и увеличить добычу нефти, а всё это, соответственно, приведёт к снижению цен на нефть.

Кроме давления, Трамп может использовать ещё и поощрения в отношении России. А делать он это будет с помощью вопроса членства Украины в НАТО.

Впрочем, пока Трамп не является президентом, вряд ли эти призывы начнут реализовываться.

А что для Трампа является тем самым компромиссным вариантом, который он может попытаться навязать обеим сторонам? Конечно, прежде всего интересует, что именно он может навязывать нам, какую "формулу мира"?

Сложно сказать.

Самое главное, что Трамп в итоге хочет получить – чтобы он выглядел мощно, был победителем. Чтобы всё выглядело так: как только он пришёл к власти, сразу же урегулировал затянувшийся конфликт, бессмысленную войну. Для россиян это действительно бессмысленная война, тогда как мы боремся за сохранение государства и нации.

Поэтому параметры не столь важны для Трампа. Он не смотрит на этот конфликт в широком контексте, то есть на то, как этот мир повлияет на другие регионы и на американские интересы.

Трамп готов пойти на потери с украинской стороны, почти на любые. Но не думаю, что люди, которые технически будут вести переговоры (и генерал Келлог, и государственный секретарь Марко Рубио, если его утвердят), будут готовы пожертвовать безопасностью в Европе ради неизвестно чего. Ведь сейчас две стороны способны лишь к прекращению огня под давлением США, но прекращение огня не означает завершение войны. И эта война возобновится, скорее всего, после завершения президентской каденции Трампа.

Ни для Украины, ни для России всё это не имеет смысла, поэтому, конечно, такие переговоры могут длиться очень долго.

Даже если сейчас Трамп заставит Киев и Москву прекратить огонь, война возобновится после окончания его президентства, считает Хара / Фото: 56 отдельная мотопехотная Мариупольская бригада

Если Трампу удастся принудить Киев и Москву к переговорам, есть ли риск того, что нас постигнет Минск-3?

Теоретически да. Но Зеленский прекрасно осознаёт этот риск. 5 декабря было 30-летие Будапештского меморандума – имея этот опыт, Украина не может согласиться подписать ещё одну бумажку, зная, что написанное в ней Россия не будет выполнять.

Кроме того, Зеленский критиковал Порошенко за Минские договоренности. Если он сам подпишет нечто подобное, для него это будет политической смертью. Собственно, поэтому первым пунктом плана победы Зеленского является членство в НАТО. Без стратегического решения вопроса безопасности для Украины Зеленский не пойдёт ни на какие договорённости.

В то же время, конечно, есть опасения, что давление со стороны Трампа будет таким, что Украина будет не в состоянии сопротивляться дальше. Условно говоря, если у нас не будет достаточно вооружения, то мы можем протянуть ещё некоторое время, воюя тем, что есть, теряя территории и людей. Конечно, это худший сценарий. Но, с другой стороны, у нас нет выхода, потому что мы не можем согласиться на приостановление войны без гарантий безопасности.

Как по мне, единственный вариант – попробовать полагаться на европейцев, пока Трамп не столкнётся с наглостью россиян. Ведь Россия хочет не только контролировать Украину, но и усилить свой голос в Европе и других частях мира. Россия стремится к статусу сверхдержавы. А это точно не то, что Трамп может продать своему электорату и миру как свою победу.

Трамп столкнется с наглостью России: Путин хочет быть победителем не только в Украине, но и в Европе и других частях мира, отметил Хара / Колаж: Главред

Как будет действовать Трамп, если Россия будет демонстрировать откровенную недоговороспособность и не будет реагировать на его призывы о прекращении войны и начале переговоров? Какими тогда будут действия Трампа в отношении России и Путина?

Для нас это был бы идеальный вариант.

Если Трамп столкнётся со стремлением России и Путина быть победителями не только в Украине, но и в Европе и мире, ему придётся принимать решение о продолжении поддержки Украины. И Трамп точно не будет ограничен такими "красными линиями", которые были нарисованы в головах Байдена, Саливана и других людей, которые формировали стратегию США в отношении Украины. Поэтому это будет реальная помощь Украине. И это был бы идеальный вариант. Вероятность этого варианта незначительна, но она есть.

По большому счёту об этом говорил Майк Помпео (к сожалению, его не будет в администрации Трампа): он предлагал запустить ленд-лиз на 500 миллиардов долларов, чтобы Украина достигла успехов на поле боя, а уже потом заставить Путина сесть за стол переговоров. Как по мне, этот сценарий должен был бы быть базовым, и он бы был выгодным Трампу. Если Трамп хочет войти в историю как сильный президент, он должен стать, как Рональд Рейган. Рейган победил "империю зла", а у Трампа есть шанс решить российский вопрос, по крайней мере, на одно поколение. Убеждён, что Трамп смог бы "запаковать" это и подать своим сторонникам правильным образом, чтобы они согласились с такими действиями, и Конгресс с Сенатом проголосовали бы за помощь Украине.

Трамп стремится войти в историю победителем, как Рейган – Хара / facebook.com/DonaldTrump

Учитывая всё то, о чем мы говорили выше, когда, по вашему мнению, переговоры могут начаться? Это дело начала следующего года или более отдалённая перспектива?

Во-первых, до 20 января, до того, как Трамп станет президентом, он не сможет давить на Украину и Россию. Сейчас у него просто нет соответствующих возможностей.

Во-вторых, должны быть созданы предпосылки для того, чтобы стороны согласились сесть за стол переговоров. Традиционно конфликты начинают решаться, когда обе стороны понимают, что они не могут дальше продолжать войну и им нужно найти выход из ситуации: то ли отложить конфликт на будущее, то ли пытаться решить уже сейчас.

Поэтому сначала должны быть выполнены определённые условия.

Даже если будет невыгодный для нас вариант – нас заставят прекратить огонь, должны быть определённые гарантии того, что конфликт не вспыхнет снова, пока продолжаются переговоры. А для этого нужны и гарантии со стороны России американцам и европейцам, и что-то вроде мониторинговой миссии.

Пока американцы точно не собираются участвовать в подобных миссиях. На присутствие европейцев вряд ли согласится Россия, потому что они являются членами НАТО и партнёрами Украины. А вот готовы ли китайцы и индусы прислать сюда своих солдат, причём значительное количество, что потребует больших финансовых затрат, чтобы они мониторили прекращение огня и обеспечивали тишину для того, чтобы разговаривали дипломаты.

Поэтому я, честно говоря, не вижу возможности того, что переговоры начнутся в ближайшее время, сразу после инаугурации Трампа.

Кто такой Александр Хара Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, директор Центра оборонных стратегий. Окончил Донецкую государственную академию управления (1998), Дипломатическую академию при МИД Украины (2000), Королевский колледж оборонных исследований, Лондон (2010). Магистр внешней политики. Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005).

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