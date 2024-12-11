Окончание войны и переговоры с Россией: у Зеленского объяснили позицию Украины

Мирные переговоры с Россией возможны только при условии международного права и принуждения России, как страны-агрессора, подчеркнул Михаил Подоляк.

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Украина готова к переговорам с Россией - стали известны условия / Коллаж Главред, фото: kremlin.ru, УНИАН

О чем сказал Подоляк:

Украина готова к переговорам Россией при условии соблюдения справедливых условий

Компромиссы за счет Украины являются неприемлемыми

Мирные переговоры с Россией возможны только на справедливых условиях, соответствующих нормам международного права. Об этом в эфире "24 канала" сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его мнению, мир ошибается, надеясь заставить российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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Подоляк подчеркнул готовность Украины к переговорам с Россией, но при условии соблюдения справедливых принципов и принуждения агрессора к ответственности в рамках международного права.

"Украина действительно готова к переговорам с Россией, но простого решения ждать не стоит. Украина будет требовать справедливых условий, юридическую базу, принуждение России как агрессора на базе международного права", - подчеркнул Подоляк.

Он подчеркнул, что любые компромиссы за счет Украины неприемлемы, и выразил надежду, что Дональд Трамп осознает глобальные угрозы, которые пытается навязать Россия.

"Почему вы всегда хотите стимулировать Россию продолжать экспансию в разном виде? И все вы хотите сделать, почему-то, за счет Украины. Почему не хотите брать на себя солидарно с нами ответственность за то, что международное право пытаются разрушить? За счет Украины не должно быть никаких компромиссов", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что, не достигнув желаемой победы над Украиной, Россия пытается изменить ход войны, переключив свои усилия на унижение Соединенных Штатов. Кремль стремится создать впечатление, что США отступают, отказываются от поддержки Украины и фактически соглашаются на насильственное доминирование России. В то же время хотя понимание этой угрозы в США только формируется, оно постепенно становится более глубоким.

Для противодействия таким действиям России, по словам Подоляка, следует применять следующие меры:

усиление жесткой риторики;

внедрение более строгих дипломатических ограничений;

приостановление членства России в международных организациях;

санкции нового уровня, близкие к полному торговому эмбарго;

предоставление Украине необходимого оружия в достаточном количестве;

устранение любых ограничений, которые сдерживают действенное противодействие.

Война в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, новый президент США Дональд Трамп намерен завершить войну между Россией и Украиной на основе справедливого мира. Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, отметив, что Киев уже поддерживает контакты с командой Трампа, чтобы после инаугурации начать работу над конкретными шагами. Основная цель Украины - восстановление территориальной целостности и суверенитета. В этом вопросе красные линии определены Конституцией Украины.

Как отмечается в материале The Telegraph, Трамп может выдвинуть ультиматум России по завершению войны, что может включать масштабные санкции и экономическое давление. Для России, которая уже сталкивается с экономическими трудностями, усиление санкций может значительно усложнить ситуацию.

Между тем президент Франции Эмманюэль Макрон, по данным польского издания Rzeczpospolita, рассматривает идею европейской миротворческой миссии в Украине. В этом контексте он планирует проводить консультации с Польшей, которую считает ключевым партнером для реализации такого проекта.

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Кто такой Михаил Подоляк Украинский политический деятель, политтехнолог, журналист, советник главы Офиса президента Владимира Зеленского. С началом полномасштабного вторжения в Украину, участвовал в украинско-российских переговорах, пишет Википедия. Один из ключевых спикеров ОП.

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