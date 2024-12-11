Мобилизация с 18 лет: Стефанишина ответила, поднимался ли этот вопрос в ЕС

ЕС может сыграть большую роль в тренировке украинских военных.

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Снижение мобилизационного возраста в Украине / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключевые тезисы:

В ЕС поднимали вопрос о снижении мобилизационного возраста в Украине

Украина имеет очевидные ответы на вопросы по мобилизации

Вопрос мобилизационного возраста в Украине поднимали во время встреч с топ-чиновниками ЕС. Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии для Радио Свобода.

Стефанишина отметила, что этот вопрос ставился с точки зрения того, что он есть в публичном дискурсе.

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"Но я и рада, что этот вопрос задается, потому что у нас есть очень очевидный ответ. Мы не можем принять эту критику, поскольку нет системы планирования, тренировки и оснащения украинских бригад", - сказала Стефанишина.

Она подчеркнула, что в условиях отсутствия этого планирования со стороны союзников "нельзя такую несостоятельность перекладывать на мобилизационный возраст в Украине".

Как известно, вице-премьер по евроинтеграции имела эту дискуссию, в частности, с еврокомиссаром по вопросам обороны Андрюсом Кубилюсом и главой европейской дипломатии Каей Каллас.

Также чиновница акцентировала, что ЕС может сыграть большую роль в тренировке украинских военных.

Снижение мобилизационного возраста в Украине - последние новости

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер сообщал, если Украина снизит мобилизационный возраст, то Соединенные Штаты Америки и их союзники будут готовы экипировать и обучить новых мобилизованных.

При этом главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов заявил, что в Украине достаточно людей, чтобы проводить мобилизацию, которая на сегодня предусмотрена законодательством, и не уменьшать мобилизационный возраст. В частности, по его мнению, есть немало спортсменов, работников полиции и других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы.

Как писал Главред со ссылкой на The Telegraph, президент Украины Владимир Зеленский отказался снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет, что негативно сказалось на отношениях с главой Белого дома Джо Байденом.

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Кто такая Ольга Стефанишина Ольга Витальевна Стефанишина - украинский юрист. Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины (с 4 июня 2020 года). Является членом международных комиссий: комиссия по сотрудничеству между Правительством Украины и Правительством Словакии;

украинско-немецкая группа уровня по экономическому сотрудничеству. Получила орден "За заслуги" III ст. (21 декабря 2023) - за весомый личный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества, плодотворную дипломатическую деятельность и высокий профессионализм, пишет Википедия.

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