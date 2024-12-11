Ночью и без тяжелой техники: боец раскрыл тактику россиян на Покровском направлении

Интенсивность атак оккупантов в районе Покровска возросла, но украинские бойцы быстро реагируют на любые продвижения россиян.

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Военный раскрыл тактику россиян на Покровском направлении / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада

Коротко:

Россияне наступают без тяжелой техники

На Купянщине противник пытается медленно продвигаться

Враг подтягивает к реке Оскол артиллерию

На Покровском направлении россияне очень активно наступают небольшими группами, без тяжелой техники, преимущественно в темное время суток. Об этом рассказал командир отдельного отряда беспилотных систем специального назначения ''Тайфун'' Нацгвардии Украины Михаил Кмитюк в эфире "Киев24".

По его словам, в настоящее время интенсивность атак оккупантов в районе Покровска возросла, но украинские защитники вовремя реагируют на любые продвижения россиян.

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"Они в принципе сейчас движутся одиночно, несколькими небольшими группами. Работу сил подразделения БПЛА это однозначно усложняет, поскольку большее количество FPV-дронов нужно применить - на одиночную цель один FPV-дрон. Операторам надо осуществлять значительно большее количество операций", - отметил он.

Военный также отметил, что выходят россияне в основном когда "серяк" или проводят ночные операции. Днем они сейчас наступают реже.

Кмитюк говорит, что на Купянщине противник пытается медленно продвигаться и так же действует одиночными группами.

"Они где-то передвигаются, где-то пытаются накопиться. Но наши пилоты вовремя реагируют, держат их в тонусе, если это позволяет погода", - рассказал он.

По словам военного, также видны попытки врага подтягивать ближе к реке Оскол артиллерию.

"Но как только мы обнаруживаем, отрабатываем все. И у них потом затишье какое-то время, а потом снова пытаются продвинуться ближе, поставить огневое средство. Здесь вопрос выявить своевременно и не дать им этого сделать", - добавил командир.

Покровск Инфографика / Инфографика: Главред

Война в Украине – главные новости

Как сообщал Главред, Силы обороны ночью 11 декабря нанесли ощутимые удары по целям на территории агрессора России. Дальнобойность и меткость украинского оружия должны заставить Кремль вернуться в реальность и понять, что войну нужно заканчивать. На фронте самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях – враг несет тяжелые потери. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

Уже понятно, что россияне зайдут в Покровск, но не все понимают, какие последствия в таком случае будут для Днепропетровской области, сказал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. Как полагает военный, если оккупанты попадут в Днепропетровскую область, то будут "требовать отдать" и этот регион.

Украина хочет завершения войны, но Путин в этом не заинтересован, сказал Зеленский во время встречи с Трампом и Макроном. Путина можно принудить к дипломатии только силой.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года — Красноармейск) — город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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