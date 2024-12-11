Удары по России и завершение войны: Зеленский провел ставку, подробности

Ключевая цель Украины сейчас – снижение российского военного потенциала, РФ должна вернуться в реальность, сказал Владимир Зеленский.

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Россия должна вернуься в реальность и понять, что войну надо заканчивать - Зеленский / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, 53-я ОМБр

Силы обороны ночью 11 декабря нанесли ощутимые удары по целям на территории агрессора России. Дальнобойность и меткость украинского оружия должны заставить Кремль вернуться в реальность и понять, что войну нужно заканчивать. На фронте самая тяжелая ситуация на Покровском и Кураховском направлениях – враг несет тяжелые потери. Об этом заявил президент Владимир Зеленский.

В своем Telegram-канале в среду, 11 декабря, он сообщил, что провел Ставку верховного главнокомандующего.

Удары по России

Президент заслушал доклад главкома Сырского и поблагодарил воинов за результативные удары по российским оккупантам на их территории.

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"Прежде всего хочу поблагодарить наших воинов Вооруженных Сил Украины, которые нанесли минувшей ночью ощутимые удары по российским целям. Поражены военные объекты на территории России, а также объекты топливно-энергетического комплекса, работающего на агрессию против нашего государства и людей. Главком доложил о деталях поражения", - сказал глава государства.

Россия должна вернуться к реальности

По словам президента, результативные удары ВСУ должны вернуть РФ к реальности. Чтобы в Кремле осознали: войну нужно заканчивать.

"Это именно такие дальнобойность и точность, которые шаг за шагом возвращают Россию к реальности – к реальности того, что войну нужно завершать", - добавил Зеленский.

Где самые тяжелые бои на фронте

Сырский рассказал на Ставке, что самая сложная ситуация в Донецкой области – на Покровском и Кураховском направлениях.

Россия несет очень серьезные потери.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

"Главнокомандующий доложил и по всем основным фронтовым направлениям. Наиболее горячие – на Донетчине, а именно Покровское и Кураховское направления. Продолжаются ожесточенные бои. Российская армия, как и в ноябре, сейчас, в декабре, рекордно тратит своих людей в боях и штурмах. В эти месяцы – ноябрь и декабрь – рекордные российские потери", - пишет Зеленский.

Кратко о Курахово / Инфографика: Главред

Также президент поблагодарил украинских воинов за стойкость.

"Я благодарю всех наших воинов за стойкость. Особо за бои на фронте хочу отметить воинов 68-й отдельной егерской бригады, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады и 38-й отдельной бригады морской пехоты", - сказал президент.

Сейчас основная задача – уменьшить российский военный потенциал.

"Максимально уменьшаем российский военный потенциал – это наша основная цель сейчас. Слава Украине!" – подчеркнул Владимир Зеленский.

Война в Украине – главные новости:

Уже понятно, что россияне зайдут в Покровск, но не все понимают, какие последствия в таком случае будут для Днепропетровской области, сказал командир взвода 24ОШБ "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов. Как полагает военный, если оккупанты попадут в Днепропетровскую область, то будут "требовать отдать" и этот регион.

Украина хочет завершения войны, но Путин в этом не заинтересован, сказал Зеленский во время встречи с Трампом и Макроном. Путина можно принудить к дипломатии только силой.

Украина станет главным приоритетом новой администрации США, сказал избранный президент Штатов Дональд Трамп. По его словам, нужно быстрее заканчивать войну.

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Удары по России Россию нередко сотрясает от взрывов, больше всего "достается" пограничным регионам, откуда происходят пуски ракет в сторону материковой Украины. Украинские спецслужбы не скрывают, что часто наносят удары дронами по объектам ВПК россиян, в частности, полигонам, аэродромам и заводам. Этот список пополнился критической инфраструктурой РФ, обслуживающей силы захватчиков. После того, как США сняли табу на удары американским дальнобойным оружием по России, удары наносятся и вглубь российской территории.

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