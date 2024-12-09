'Мы хотим окончания войны': Зеленский раскрыл новые детали встречи с Трампом

Президент Украины подчеркнул, что заставить Россию завершить войну можно только, если Украина будет сильной.

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Зеленский обсудил заморозку войны с Трампом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины

Ключевое:

Зеленский обсудил с Трампом в Париже возможность заморозки войны

Украина стремится к завершению войны, но Россия не заинтересована в этом

Украина может достичь дипломатического завершения войны только через силу на поле боя

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил возможность замораживания войны с избранным президентом США Дональдом Трампом во время встречи в Париже. Об этом глава государства сообщил после переговоров с лидером немецкого ХДС Фридрихом Мерцем в Киеве в Telegram.

"Когда мы говорим о замороженном конфликте, если между нами, то мы об этом говорили (во время встречи с Трампом - Главред). Я сказал, что мы более чем кто-то в мире хотим окончания войны. И безусловно дипломатическое окончание войны принесет больше сохранения жизней. И мы хотим этого", - сказал Зеленский. видео дня

Президент отметил, что в ходе разговора с Трампом и президентом Франции Эммануэлем Макроном он подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в завершении войны.

"Путин не хочет окончания этой войны. Поэтому его надо принудить. Принудить можно только, если Украина сильная. Сильная Украина перед любой дипломатией - это сильная на поле боя", - пояснил глава государства.

По его словам, для этого необходимы современные военные системы, такие как ATACMS, TAURUS, Storm Shadow и SCALP. Они помогут наносить удары по военным целям РФ.

ATACMS / Инфографика: Главред

Встреча Трампа, Зеленского и Макрона - что известно

Как сообщал Главред, 7 декабря президент Украины Владимир Зеленский провел трехстороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном и будущим президентом США Дональдом Трампом в Елисейском дворце.

Сначала встретились Трамп и Макрон, впоследствии присоединился и Зеленский. Украинский лидер назвал встречу "продуктивной" и поблагодарил Трампа за решительность, а Макрона за организацию. Политики обсудили ситуацию на фронте и возможности достижения справедливого мира для Украины.

Дональд Трамп заявил, что Украина стремится заключить мирное соглашение, призывая к немедленному прекращению огня и началу переговоров. Он подчеркнул огромные потери обеих сторон и призвал Путина сделать шаг к миру.

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"Мирный план" Дональда Трампа "Мирный план" Дональда Трампа Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине. "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана. Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык". В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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