Трамп сделал громкое заявление после слухов о тайных переговорах с Путиным

По словам будущего главы Белого дома, он не хочет, чтобы что-то мешало переговорам.

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Трамп прокомментировал слухи о переговорах с Путиным

Новоизбранный президент США сделал заявление

Избранный президентом США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся информацию о том, что якобы он уже успел провести непубличные переговоры с диктатором РФ Владимиром Путиным.

В интервью NBC News он утверждает, что не общался с президентом РФ Владимиром Путиным после победы на выборах.

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"Нет, не говорил", — категорично заявил новоизбранный президент США.

В то же время, он отказался обсуждать тему разговора с хозяином Кремля, поскольку, по его словам, это может помешать предстоящим переговорам.

По словам будущего главы Белого дома, он не хочет, чтобы что-то мешало переговорам США по войне в Украине.

"Не хочу об этом говорить. Я не хочу ничего говорить об этом, потому что не хочу ничего делать, что могло бы воспрепятствовать переговорам", — сказал Трамп.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан передаст Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа. Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послания" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Напомним, ранее Фесенко рассказал о том, может ли Трамп быстро закончить войну в Украине. Сейчас у новоизбранного президента США Дональда Трампа нет четкого и конкретного плана по завершению войны в Украине, и начала переговоров с РФ.

Как сообщал Главред, глава Офиса Президента Андрей Ермак встретился с представителями команды новоизбранного президента США Дональда Трампа. Официальные представители обеих сторон более часа обсуждали ситуацию на поле боя.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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