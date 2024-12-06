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Набивался посредником на переговоры с Трампом: в МИД осадили скандального Сийярто

Алексей Тесля
6 декабря 2024, 21:02
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Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой избранного президента США, подчеркнул Георгий Тихий.
Сийярто
В МИД прокомментировали заявления Петера Сийярто / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Instagram/peter_szijjarto

Главное:

  • Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с Трампа
  • Установлен контакт между Трампом и Зеленским

В Министерстве иностранных дел прокомментировали заявление главы МИД Венгрии Петера Сийярто о том, что Венгрия прилагает все усилия, чтобы цель Дональда Трампа по установлению мира в Украине стала реальностью.

Как подчеркнул спикер МИД Георгий Тихий, Украина не нуждается в посредниках для коммуникации с командой избранного президента США Трампа по поводу планов завершения войны, передает "Укринформ".

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"Украине в общении с командой избранного президента Трампа посредники не нужны", - отметил представитель МИД Украины.

"У нас установлен контакт и между избранным президентом, и президентом Владимиром Зеленским, и между командами на уровне министра иностранных дел, и руководителя Офиса президента. Поэтому все эти вопросы решаются в прямом американском диалоге и просто нет нужды обращаться для этого к посредникам", – добавил Тихий.

Ранее сообщалось о том, что Виктор Орбан передаст Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину сигнал от Дональда Трампа. Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послания" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Как сообщал ранее Главред, Орбан запаниковал из-за "Орешника" Путина. По мнению Виктора Орбана, план мирного трека пока не отыгрывается, а ситуация обостряется.

Как сообщал Главред, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля был с визитом в Украине. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложить прекратить огонь "для установления мира".

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Кто такой Петер Сийярто?

Петер Сийярто (венгр. Szijjártó Péter; род.30 октября 1978, Комаром) - венгерский консервативный политик, министр иностранных дел и внешней торговли с 23 сентября 2014 года, имеет степень магистра в области международных отношений, был членом Национального собрания с 2002 года, пишет Википедия.

28 сентября 2018 года попал в базу сайта "Миротворец" за покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины за прямые угрозы вооруженными вторжениями в Украину, вмешательство во внутренние дела Украины, разжигание и поддержку сепаратистских настроений в Украине. Также его обвиняют в организации провокации, направленной на массовое нарушение гражданами Украины законодательства Украины.

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война в Украине Петер Сийярто новости Венгрии
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