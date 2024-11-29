Война никогда не была такой опасной: Орбан запаниковал из-за "Орешника" Путина

По мнению Виктора Орбана, план мирного трека пока не отыгрывается, а ситуация обостряется.

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Орбана взволновал запуск "Орешника" / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Какое мнение высказал Орбан:

Война сейчас находится в своей наиболее опасной фазе

Эффект Трампа пока что в войне не ощущается

Относительно запуска Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" выразил свое волнение венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Своими мыслями политик поделился во время интервью государственному радио, сообщает Index.

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По мнению Орбана, война в Украине стала более опасной. Кроме этого, ситуацию в целом он тоже считает опасной.

"Мы находимся в сложной ситуации. Мы никогда не были так близки к миру, и война никогда не была такой опасной", - венгерский премьер.

Орбан выдвинул обвинения в адрес Европарламент в том, что он якобы хочет усилить интенсивность войны в Украине.

"Они сказали, что мы должны поддерживать украинцев еще больше перед Трампом. Америка также приняла это в последние дни, и, к сожалению, эффект Трампа в войне еще не ощущается", - высказался политик.

Что известно о ракете "Кедр" / Инфографика Главред

Применение "Орешника" Россией - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, вскоре РФ готовится применить "Орешник" по Киеву. Диктатор Путин цинично заявил, что в мире нет аналогов этой ракете и "появятся они не скоро".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскрыл истинную цель угроз РФ. По словам главы государства, к тысячам ракет, которые уже били по Украине, Путин, очевидно, хочет добавить еще тысяч, поэтому "размахивает своим "Орешником".

В то же время американские аналитики назвали цели врага. По их данным, Кремль надеется, что усиление беспокойства по поводу запуска ракеты "Орешник" побудит Запад уменьшить свою поддержку Украины.

Другие важные новости:

"Мирный план" Виктора Орбана 2 июля в Киев с неожиданным визитом приехал Орбан. Планы поездки премьер-министра Венгрии сложились после длительных переговоров относительно прав венгерского меньшинства Украины. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пообещал сделать "первые шаги" для содействия миру в Украине, отвечая на вопрос о том, что может сделать Венгрия во время своего председательства в Совете ЕС для прекращения войны в Украине. Во время переговоров Зеленский и Орбан договорились о работе над соглашением, которое снимет двусторонние проблемы. Орбан также предложил Зеленскому обеспечить прекращение огня для проведения мирных переговоров. "Я попросил Зеленского подумать о том, нельзя ли сделать иначе: сперва прекратить огонь, а затем вести переговоры о мире. Потому что прекращение огня могло бы обеспечить ускорение темпа этих переговоров", - венгерский премьер. Заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква заявил, что Венгрия не первая страна, которая говорит о прекращении огня, но у Украины есть четкая позиция, как достичь мира. Ее обсуждение уже началось во время первого саммита мира. По словам Жовквы, если Россия не будет говорить на языке ультиматумов, то во время второго саммита ее представители смогут в том или ином порядке присутствовать.

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