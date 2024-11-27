Прямо во время визита в Астану: Казахстан преподнес Путину неприятный 'сюрприз'

Во время визита Путина в Астану изменились цвета российского триколора, перекрасившись в украинский флаг.

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Путина ждала неприятная неожиданность во время визита в Астану / Коллаж: Главред, фото: akorda.kz, скриншот YouTube

О чем идет речь:

Во время визита Путина в Астану на зданиях высветились украинские флаги

Вероятно, в Казахстане была осуществлена хакерская атака

27 ноября во время визита Владимира Путина в Казахстан в столице страны, Астане, произошло неожиданное событие - на здании "Астана Опера" и в других местах города появились украинские флаги.

Это вызвало широкий резонанс в обществе и СМИ, которые активно обсуждают возможный символический подтекст инцидента.

видео дня

Видео с флагами, опубликованные в телеграм-каналах, свидетельствуют, что символика Украины появилась на фасадах и других локациях города.

Некоторые казахские медиа предполагают, что это могла быть хакерская акция, хотя официальные органы пока не комментировали ситуацию.

В социальных сетях событие вызвало оживленную реакцию.

Часть пользователей шутила о схожести цветов флагов Украины и Казахстана, отмечая, что Путину стоит привыкать к подобной символике. Другие же считали, что акция может быть ответом на намеки российских чиновников о том, что Казахстан может стать следующей целью после Украины.

Другие интересные новости о Казахстане

Как сообщал Главред накануне, Казахстан решился на важный шаг в обход РФ. Такое решение позволит Казахстану уменьшить зависимость от российских маршрутов.

Кроме этого, недавно оказалось, что Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав. Такое заявление вызвало резонанс как в Астане, так и в Москве, повысив напряженность в отношениях между странами.

Также ходят слухи о том, что после провала в Украине РФ готовит новое вторжение. Следующей целью, по мнению экспертов, может стать как раз Казахстан.

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Позиция Казахстана относительно войны в Украине Казахстан придерживается нейтральной позиции относительно войны России против Украины, воздерживаясь от однозначной поддержки какой-либо стороны. Однако в стране усиливаются проукраинские настроения, особенно после резких заявлений российских политиков в отношении Казахстана. В то же время Казахстан является членом ОДКБ - организации, которую часто называют российским аналогом НАТО. Несмотря на это, отношения между странами остаются напряженными. В частности, российская военная помощь Казахстану в январе 2022 года во время протестов вызвала неоднозначную реакцию, а оппозиция назвала это вмешательством актом оккупации.

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