Прямо во время визита в Астану: Казахстан преподнес Путину неприятный 'сюрприз'

О чем идет речь:
- Во время визита Путина в Астану на зданиях высветились украинские флаги
- Вероятно, в Казахстане была осуществлена хакерская атака
27 ноября во время визита Владимира Путина в Казахстан в столице страны, Астане, произошло неожиданное событие - на здании "Астана Опера" и в других местах города появились украинские флаги.
Это вызвало широкий резонанс в обществе и СМИ, которые активно обсуждают возможный символический подтекст инцидента.
Видео с флагами, опубликованные в телеграм-каналах, свидетельствуют, что символика Украины появилась на фасадах и других локациях города.
Некоторые казахские медиа предполагают, что это могла быть хакерская акция, хотя официальные органы пока не комментировали ситуацию.
В социальных сетях событие вызвало оживленную реакцию.
Часть пользователей шутила о схожести цветов флагов Украины и Казахстана, отмечая, что Путину стоит привыкать к подобной символике. Другие же считали, что акция может быть ответом на намеки российских чиновников о том, что Казахстан может стать следующей целью после Украины.
Другие интересные новости о Казахстане
Как сообщал Главред накануне, Казахстан решился на важный шаг в обход РФ. Такое решение позволит Казахстану уменьшить зависимость от российских маршрутов.
Кроме этого, недавно оказалось, что Казахстан захотел вернуть земли РФ в свой состав. Такое заявление вызвало резонанс как в Астане, так и в Москве, повысив напряженность в отношениях между странами.
Также ходят слухи о том, что после провала в Украине РФ готовит новое вторжение. Следующей целью, по мнению экспертов, может стать как раз Казахстан.
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Позиция Казахстана относительно войны в Украине
Казахстан придерживается нейтральной позиции относительно войны России против Украины, воздерживаясь от однозначной поддержки какой-либо стороны. Однако в стране усиливаются проукраинские настроения, особенно после резких заявлений российских политиков в отношении Казахстана.
В то же время Казахстан является членом ОДКБ - организации, которую часто называют российским аналогом НАТО. Несмотря на это, отношения между странами остаются напряженными. В частности, российская военная помощь Казахстану в январе 2022 года во время протестов вызвала неоднозначную реакцию, а оппозиция назвала это вмешательством актом оккупации.
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