Казахстану приготовиться: после провала в Украине РФ готовит вторжение - эксперт

Если замысел войны в Украине окончательно потерпит крах, Кремль может переключиться на еще одну страну.

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Путин готовит еще одну провокацию / Коллаж Главред, Фото: сайт президента Казахстана, фото: REUTERS, росСМИ

Для "отвлечения внимания" Путин может в дальнейшем вторгнуться в Казахстан. Не секрет, что в России время от времени звучат угрозы о нападении на эту страну. Свое мнение по этому поводу высказал военный эксперт и военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в колонке на OBOZ.UA.

Эксперт обращает внимание, что общая граница Казахстана и России составляет 7 598,8 километра. Это самая длинная непрерывная граница в мире, а потому "прорыв здесь возможен в любой локации, но не любая для него подойдет".

"Если Россия начнет попытку вторжения в Казахстан, то оно будет осуществляться по классической схеме - вдоль автомобильных трасс и железных дорог. Особенно вдоль последних, которые и должны обеспечивать основную логистику и материально-техническое обеспечение (МТО) войск. В то время как граница с Россией из-за своей длины является уязвимым местом, площадь территории Казахстана является его козырем. Контролировать такие пространства очень трудно, и при грамотно выстроенной обороне будет легче истощить врага, даже если он имеет численное преимущество", - отметил он. видео дня

Кто такой Александр Коваленко Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 года в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года принимает активное участие в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского Центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

Терять бдительность, как предостерегает Коваленко, не стоит, ведь армия ВС РФ пока является опасным потенциалом для небольших армий, к которым относится и казахская.

"В среднесрочной перспективе не исключен вариант запуска Кремлем сценария, согласно которому для отвлечения внимания от провала в Украине может быть начата другая война, которая, по мнению военно-политического руководства РФ, гарантирует быструю победу. Угроза такого развития событий вполне реальна и с учетом ряда особенностей Казахстана, в частности его площади. И вполне возможно реализовать ряд украинских решений с куда более высоким КПД. В частности, обеспечение прикрытия границ подразделениями fpv-дронов, а возможно и вообще пойти по пути ВСУ и создать соответственно отдельный род войск", - считает он.

Война России и Украины - последние новости

Недавно эксперт Коваленко такженазвал главные задачи украинской армии. Что интересно, он не разделяет точку зрения, что вторжение Украины в Курскую область было исключительно отвлекающим маневром для российских войск на востоке.

Накануне президент и главнокомандующий ВСУ обсудили операцию украинских сил в Курской области. Зеленский раскрыл новые успехи ВСУ в Курской области и отметил, что сейчас важно наносить врагу максимальные потери и отвечать на все российские удары.

Как известно, РФ вывела часть войск с Покровского направления. Эти подразделения предназначались для усиления наступления на Востоке Украины, отмечают аналитики. Кстати, этот шаг указывает на то, что оперативное давление ВСУ на Курщине влияет на наступательные операции РФ на других направлениях боевых действий.

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