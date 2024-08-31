Война на территории РФ: Зеленский раскрыл новые успехи ВСУ в Курской области

Президент и главнокомандующий ВСУ обсудили операцию украинских сил в Курской области.

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Александр Сырский доложил президенту ситуацию на фронте / колаж: Главед, фото: Офіс президента, t.me/osirskiy

Ежесуточно на фронте происходит почти 200 боев, сейчас важно наносить врагу максимальные потери и отвечать на все российские удары, заявил президент Украины Владимир Зеленский после разговора с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

"Сегодня говорил с главкомом. Покровское направление - больше всего штурмов. Непросто также на Краматорском, Торецком, Купянском направлениях. Почти две сотни боев ежесуточно по всему фронту. И самое важное сейчас - наносить оккупанту максимальные потери и отвечать на все российские удары", - сказал глава государства в вечернем видеообращении.

Президент и главнокомандующий ВСУ также обсудили операцию в Курской области. По словам главы государства, "мы продолжаем пополнять обменный фонд для Украины и вытесняем войну на российскую территорию".

видео дня

"Стойкость каждого нашего подразделения, меткость наших воинов и сильные решения партнеров имеют одинаково решающее значение. Я благодарю все наши боевые бригады", - добавил Зеленский.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области – военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересели украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории – более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Операция в Курской области – последние новости по теме

Ранее сообщалось, что Украина уже частично достигла трех целей в Курской области. Об этом пишет издание The Wall Street Journal. В материале указано, что Киев держал в тайне от Запада детали по операции. Пока в Пентагоне не имеют представлениях о дальнейших действиях украинцев на Курщине.

Напомним, Украина Курской операцией способна изменить ход войны. Об этом идет речь в сообщении CNN. Армия доказала, что заслуживает более быстрой военной поддержки от Запада.

Как сообщалось ранее, ВСУ мощно продвинулись в Курской области. Об этом сказал Владимир Зеленский. Украинские военные взяли под контроль еще два населенных пункта.

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