Украина уже частично достигла трех целей в Курской области - WSJ

Курская операция изменила, в частности, нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-uzhe-chastichno-dostigla-treh-celey-v-kurskoy-oblasti-wsj-10591385.html Ссылка скопирована

Украина уже частично достигла трех целей в Курской области / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Операция ВСУ в Курской области имела целью не только заставить РФ перебросить войска с востока, но и побудить Запад более решительно поддержать Украину оружием. Также бои на территории РФ должны добавить мотивации уставшим украинцам. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что Курская операция изменила, в частности, нарратив о том, что Украина неспособна остановить военную мощь России.

Как рассказал изданию один из американских чиновников, Украина держала подробности операции в тайне от Запада.

видео дня

"Вторжение в Курскую область застало США врасплох и привело к замешательству относительно того, почему Украина сделала такой радикальный шаг и что будет дальше. Теперь администрация осторожно ждет, окупится ли ставка Зеленского. США предоставляют Украине пространство для проведения операции, стараясь при этом избегать публичного обсуждения этого вопроса. От Белого дома и Пентагона до штаб-квартиры Европейского командования США в Германии чиновники наблюдают с осторожным оптимизмом", - пишет WSJ.

Сообщается, что в Пентагоне также обеспокоены вопросом, планирует ли Украина расширять эту зону и как. Чиновники также не убеждены, что Украина может удержать захваченную территорию.

Кроме того, американские чиновники озвучили украинскую цель в Курске:

сломать риторику о поражении на поле боя;

улучшить положение Украины перед возможными мирными переговорами;

увеличение количества российских пленных, которых можно использовать для обмена.

"На данный момент все три цели частично достигнуты", - подчеркивает издание.

Что такое The Wall Street Journal? The Wall Street Journal (WSJ) - ежедневная международная англоязычная газета, ориентированная на деловые и финансовые новости. Основана 8 июля 1889 г. Чарльзом Доу, Эдвардом Джонсом и Чарльзом Бергстрессером. Одно из самых влиятельных и крупнейших американских изданий, публикующее статьи по тематике: политика, экономика, бизнес, технологии, лайф-стайл и т.д., пишет Википедия.

Операция в Курской области - последние новости

Напомним, аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оккупационные войска перебрасывают силы из Харьковской в Курскую область. Оккупанты намерены пожертвовать севером Харьковщины для того, чтобы ответить на Курскую операцию ВСУ.

Бывший начальник ГУР МО, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк говорит, что российский диктатор Владимир Путин считает, что цель операции украинских войск на территории Курской области заключается в том, чтобы оттянуть российские силы с других направлений фронта и снизить наступательный потенциал РФ в Донецкой области. Однако, на самом деле цель Курского наступления гораздо важнее.

В свою очередь, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж заявил о том, что ВСУ не будут захватывать Курскую АЭС, потому что это приведет к серьезному противостоянию с международными партнерами.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред