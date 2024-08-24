Помощь и расширение операции ВСУ в Курской области: СМИ узнали о планах США

В Пентагоне поинтересовались, какие ресурсы нужны Украине для дальнейшего продвижения в Курской области, пишут журналисты The Washington Post.

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У Байдена думают над тем, как помочь Украине с операцией в Курской области - СМИ / Коллаж: Главред, фото: 80 отдельная десантно-штурмовая Галицкая бригада

Белый дом изучает возможность помогать украинской армии удерживать или расширять операцию в Курской области. У Киева может быть свой план, который не обсуждается с Вашинтоном.

Как сообщает The Washington Post, в Пентагоне уже поинтересовались, что нужно Украине для развития успеха в Курской области. Но решение о материальной поддержке не было.

В частности, администрация Байдена дискутирует, нужно ли вносить изменения в пакеты помощи, которые отправляются Украине каждые две недели, добавлять бронетехнику или ускорять поставки боеприпасов и другого оборудования.

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Журналисты акцентировали внимание на том, что у Белого дома нет представлений о целях Украины в подконтрольных районах Курской области. Штаты не знают, собираются ли украинцы удерживать или расширять плацдарм.

"Возможно, у них (Украины) есть план, но они не делятся им с нами", - говорит американский чиновник.

При этом некоторые представители президентской администрации восхитились операцией ВСУ в Курской области.

Военная операция ВСУ в Курской области – главные новости:

Ради Курской области РФ готова "пожертвовать направлением", предположили аналитики американского Института изучения войны. Оккупанты готовы прекратить наступление на севере Харьковской области.

Украина Курской операцией способна изменить ход войны, написали журналисты CNN. Они подчеркнули, что ВСУ доказали свою способность сражаться и побеждать.

Путин удумал "уловку" по Курской области, написали в The Wall Street Journal. Путин делает вид, что ничего не происходят, а российский народ успокаивают пропагандисты.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

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