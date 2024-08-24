Владимир Путин вряд ли выступит с обращением к российскому народу, пропагандисты продолжают убеждать россиян в ложной информации, отметили журналисты.

https://glavred.info/world/putin-udumal-ulovku-po-kurskoy-oblasti-v-ssha-raskryli-detali-10591208.html Ссылка скопирована

Путинт не готов рассказать россиянам о ситуации в Курской области / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Deep State

Глава Кремля Владимир Путин на фоне операции в Курской области решил сделать вид, будто бы ничего не происходит. Так называемые военные корреспонденты агрессора России призывают всех "успокоиться" и не рассеивать панику.

В материале The Wall Street Journal речь идет о том, что курская операция украинской армии стала еще одним ударом по так называемой ауре непобедимости Путина. Впрочем, глава Кремля ведет себя так, будто бы ничего не происходит.

Пропагандисты, в свою очередь, заявляют о якобы превосходстве войск РФ над ВСУ и призывают всех успокоиться.

видео дня

Сам Путин не обращался к российскому народу и пытается придерживаться своего рабочего графика.

Журналисты прогнозируют, что население демонстрирует усталость от войны, а сам Путин вряд ли обратится к россиянам.

"(Путин, - ред.) стремится выступать, когда может сообщить о положительных результатах", - подчеркнул консультант аналитического центра Chatham House Николай Петров.

Операция ВСУ в Курской области – главные новости по теме:

У ВСУ есть успехи в Курской области, полагают аналитики Института изучения войны.

Украинские войска контролируют новые территории и достигают продвижений.

Путин не сможет вытеснить ВСУ с Курской области, полагает российский социолог Игорь Эйдман. Чтобы решить вопросы с регионом, потребуется прекращение наступления на Донбассе, к чему Путин не готов.

Ради Курской области РФ готова "пожертвовать направлением", считают аналитики американского Института изучения войны. В частности, оккупанты решили не наступать на севере Харьковской области.

Операция в Курской области РФ 6 августа российские пропагандисты пожаловались на прорыв нескольких механизированных колон со стороны Украины приграничного участка в Курской области. В Сети появились слухи, что к прорыву могут быть причастны российские добровольческие отряды в составе ВСУ. Но Украина не подтверждала своего участия в конфликте в Курской области. Первые бои с неизвестными людьми, согласно российским пабликам, приняли солдаты-срочники, так как подразделения "Ахмат" были позорно разбиты. Российские паблики писали о захвате неизвестными силами ряда населенных пунктов и вымышленной угрозе для Курской АЭС. Российский диктатор Владимир Путин прокомментировал бои его армии с неизвестными людьми в Курской области. Происходящее он назвал "провокацией" и пожаловался на "неизбирательную стрельбу".

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред