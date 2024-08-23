Заняли новые населенные пункты: у ВСУ успех в Курской области – ISW

Вооруженные силы Украины за последние дни продвинулись по всему выступу в Курской области, о чем свидетельствует анализ новых геолокационных кадров, проведенных американским Институтом изучения войны.
Как уточняет ISW, кадры за 21 августа показывают продвижение ВСУ в восточной части Комаровки (к югу от Коренево и к востоку от Суджи). При этом, российские источники утверждают, что войска РФ якобы отбили украинские атаки в этом районе.
А по информации российских военных пропагандистов, украинские силы, действующие к северо-востоку от Коренево, захватили Семеновку и продвинулись в южную часть Левшинки. Кроме того, по их утверждениям, ВСУ незначительно продвинулись в северной части Мартыновки (к северо-востоку от Суджи).
Опираясь на геолокационные кадры от 22 августа уточняется, что украинская армия незначительно продвинулась в южной части Русской Конопельки (к востоку от Суджи).
Вместе с тем пропагандисты РФ утверждают, что россияне отбили Нечаев (к северу от Суджи). Также они утверждали, что украинские силы продолжали вступать в бой с российскими силами в районах Глушково, Коренево, Суджа и Белово Курской области.
Что говорят в Генштабе
Отметим, что ранее в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили об успешных действиях украинских бойцов в Курской области.
"Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении, есть успешные действия на некоторых участках", - уточнили в Генштабе.
Что такое Институт изучения войны (ISW)?
Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.
В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.
Ситуация в Курской области - последние новости по теме
Ранее в Офисе президента назвали цель операции в Курской области. Стороны возвращаются к концепции справедливого переговорного процесса, уверен Михаил Подоляк.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ расширили плацдарм в Курской области. ВСУ стали взрывать мосты через рейку Сейм - на севере Глушковского района Курской области.
Как рассказал в комментарии СМИ начальник Сумской ГВА Алексей Дрозденко, стремительный прорыв в Курской области был лишь первый этап операции украинский войск на территории России.
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