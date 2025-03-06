Другой человек: бывший Лорак показал их общую дочь

Мурат Началджиоглу выгулял свою дочь Софию на турецкой родине.

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Мурат Налчаджиоглу провел время с дочкой/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/muratnalca

Кратко:

Как изменилась дочь Лорак

Что она продолжает наклеивать на себя

Украинский бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу, который сейчас находится в Турции, снова показал дочь, которую ему родила предательница Ани Лорак.

На своей странице в Instagram он выложил фото девочки, которую невозможно узнать. Теперь она носит тонкие брови другой цвет волос. Кроме того, дочь запроданки и турецкого бизнесмена теперь мало фотографируется с открытым лицом.

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Как правило она и ее отец снимают короткие ролики, где на сто процентов рассмотреть лицо девочки невозможно. Она также очевидно запрещает выкладывать фото своему отцу.

Так, на одном из снимков, Мурат закрыл лицо девочке эмоджи.

Как изменилась дочь Лорак София / Фото Instagram/muratnalca

Как изменилась дочь Лорак София / Фото Instagram/muratnalca

Неизменными лишь остаются огромные накладные ногти, которые можно часто увидеть на руках у девочки-подростка.

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Отметим, как сообщал Главред, теперь уже бывшая пассия Мурата Налчаджиоглу Анастасия Фокси заявила, что ей не были интересны никакие контакты с его дочерью Софией.

А также в честь особенного семейного праздника бывший муж Ани Лорак поделился редким фото матери. Ей исполнилось 82 года.

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