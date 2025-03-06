"Не жалею": на свое 40-летие Козловский признался, за что готов извиниться

Виталий Козловский поделился чувствами, которые переполняли его в день юбилея.

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Виталий Козловский отметил 40-летие - новые фото с женой и сыном / коллаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Кратко:

Виталий Козловский отметил 40-летие

Артист рассказал, кому и за что благодарен в жизни

Украинский певец Виталий Козловский сегодня отпраздновал юбилей - звезде исполнилось 40 лет. Предыдущий год для него был насыщен событиями - женитьба, рождение первенца, служба, и теперь артист ожидает, что и год грядущий не поскупится.

Подводить итоги Козловский не стал. Взамен он в своем блоге в Instagram опубликовал семейную фотосессию, а в подписи отметил, что уже имеет самое дорогое, чего мог бы пожелать человек. Также он поблагодарил судьбу за ее подарки и за особенных людей в своей жизни.

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"Все, что мне нужно - во мне, в душе. И я имею самое большое сокровище, которое может иметь человек - это моя семья! Ни о чем не жалею, за все ошибки, сделанные неосознанно - извиняюсь! Благодарю судьбу за все и за всех. За то, что моя жизнь настолько интересна и непредсказуема. Далее жизненный аттракцион настраивает на еще более интересные пути! Верю в победу, в Украину и в наших офигенных Людей", - написал Виталий Козловский.

Виталий Козловский отметил 40-летие - новые фото с женой и сыном / instagram.com/vkozlovsky_music

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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