"Не жалею": на свое 40-летие Козловский признался, за что готов извиниться

Кратко:
- Виталий Козловский отметил 40-летие
- Артист рассказал, кому и за что благодарен в жизни
Украинский певец Виталий Козловский сегодня отпраздновал юбилей - звезде исполнилось 40 лет. Предыдущий год для него был насыщен событиями - женитьба, рождение первенца, служба, и теперь артист ожидает, что и год грядущий не поскупится.
Подводить итоги Козловский не стал. Взамен он в своем блоге в Instagram опубликовал семейную фотосессию, а в подписи отметил, что уже имеет самое дорогое, чего мог бы пожелать человек. Также он поблагодарил судьбу за ее подарки и за особенных людей в своей жизни.
"Все, что мне нужно - во мне, в душе. И я имею самое большое сокровище, которое может иметь человек - это моя семья! Ни о чем не жалею, за все ошибки, сделанные неосознанно - извиняюсь! Благодарю судьбу за все и за всех. За то, что моя жизнь настолько интересна и непредсказуема. Далее жизненный аттракцион настраивает на еще более интересные пути! Верю в победу, в Украину и в наших офигенных Людей", - написал Виталий Козловский.
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Кто такой Виталий Козловский?
Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009).
Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".
В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.
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