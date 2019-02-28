Виталий Козловский / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

Дата рождения: 6 марта 1985 года, Львов, Украина.

Детство и образование

Виталий Козловский родился в семье электрика - Виталий Сергеевич часто ездил в командировки, и бухгалтера - Татьяны Николаевны, которая, когда ее сыну было 14 лет, уехала на заработки в Италию.

У Виталия также есть старшая сестра Елена. Певец не раз упоминал, что благодарен родителям за свободу выбора, чем заниматься.

Виталий Козловский с семьей / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

В 1991 году Козловский пошел в первый класс в Львовскую среднюю школу №69. С третьего класса он стал заниматься танцами, был участником модерн-балета "Жизнь", который с 2002 года сотрудничал с Русланой.

Виталий Козловский в 13 лет / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/

В 2002 году Козловский поступил во Львовский национальный университет имени Ивана Франко на факультет журналистики.

Виталий Козловский в выпускном классе / Фото: kp.ua

Творческая деятельность

Карьера юного артиста началась в 2002 году - тогда Виталий победил в телепередаче "Караоке на майдане" во Львове, исполнив песню "Вона" группы "Плач Еремии".

Затем он победил в первом сезоне музыкального телепроекта "Шанс" в 2003 году с песней "Чорнобривці".

В этом же году Козловский составил дуэт с продюсером программы "Шанс" Натальей Могилевской при записи песни "Відправила message".

В августе того же года принял участие в международном конкурсе молодых исполнителей "Новая волна" в Юрмале. Занял 8-е место из 16 возможных.

В 2005 году вышел дебютный альбом Виталия Козловского – "Холодная ночь". За полгода было продано более 60 тысяч дисков, и альбом получил статус "золотого".

Также был отснят первый клип на песню "Холодная ночь" (режиссером стал Алан Бадоев).

Виталий впервые становится лауреатом премии "Песня года", которую получает ежегодно последующие 5 лет.

Затем артист участвовал в спортивно-развлекательном шоу "Игры патриотов", который снимался на о. Реюньон и транслировался на "Интере".

В мае 2006 увидел свет второй альбом артиста - "Нерозгадані сни", который также получил статус золотого.

Артист попадает в тройку лидеров номинации "Самые красивые люди Украины", проводимой журналом "VIVA!".

В 2006 году Козловский занял 3-е место в первом сезоне популярного шоу "Танцы со звездами" (телеканал "1+1"). А осенью 2007-го стал шестым в "Танцах со звездами. Лига чемпионов".

В 2007 году артист выпустил третий альбом "Красота-Разлука", который вскоре также стал золотым.

В марте 2008-го стартует первый в карьере певца концертный тур по городам Украины (программа называется "Думай лишь о том").

В 2008 году Виталий Козловский получил звание "Лучший певец Украины" по версии Ukrainian Music Awards.

Президент Украины Виктор Ющенко указом от 16 января 2009 года присвоил Козловскому звание "Заслуженный артист Украины".

В конце 2009 года Козловский выпустил альбом "Тільки кохання"

18 марта 2010 года принимал участие в национальном отборе участников конкурса Евровидение 2010.

В 2011 году Козловский получил награду "Золотой граммофон", а также "Хрустальный микрофон" в номинации "Самый успешный победитель талант-шоу".

В этом же году артист выпустил альбом "20UA".

2012 год для артиста ознаменовался началом самостоятельного творческого пути: он разорвал контракт с продюсером Игорем Кондратюком, и снял клип на песню "Сияние".

В ноябре 2013 года на акустическом концерте "Сияние" в концерт-холле "Фридом" презентовал новую сольную программу.

В этом же году артист попробовал себя в роли продюсера, начав сотрудничество с молодой певицей Юлией Думанской.

В 2014 году артист выпустил первый на новом творческом пути альбом "Будь сильнее".

3 декабря 2015 года в Национальном дворце искусств "Украина" состоялся большой сольный концерт певца "220".

В шоу "Светская жизнь: Новогодний карнавал", которое вышло на экраны 1 января 2016 года, Виталий Козловский примерил на себе женский образ победительницы Евровидения 2014 года и перевоплотился в Кончиту Вурст.

26 апреля 2016 года в Caribbean Club состоялся эксклюзивный концерт певца под названием "Пою свою жизнь".

23 декабря 2016 года выходит второй альбом Виталия Козловского "Мое желание".

18 февраля 2017 года Козловский во второй раз принял участие в Национальном отборе на Евровидение с песней I’m Your Light.

В октябре этого же года артист выпустил клип на песню "Моє море".

В сентябре 2018 года артист выпустил новый клип на песню "Літай". Сьемки клипа происходили на уникальной природной локации в Херсонской области - она сочетает розовое Лемурийское озеро и озеро Сиваш, огромную солевую пустыню, которая меняет свой цвет от белого до розового.

Скандал с выступлением в Москве

Артист на День Победы 9 мая 2018 года выступил в столице России Москве. По словам артиста, он принимал участие в концерте, поскольку получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ.

После этого по Украине отменили несколько концертов певца сами организаторы: не состоялся концерт артиста во Львове 18 мая, 12 мая в Киеве и 2 июня в Одессе.

Также 15 мая 2018 Львовский облсовет принял обращение к Президенту о лишении Виталия звание "Заслуженный артист Украины".

Вскоре певец назвал выступление в Москве необдуманным поступком, и заверил, что "концерты в России, которая является страной-агрессором, отныне для меня недопустимы".

Конфликт с Игорем Кондратюком

В 2012 году Козловский разорвал рабочие отношения с продюсером Игорем Кондратюком.

В 2013 году между Козловским и Кондратюком начались судебные разбирательства: экс-продюсер запретил артисту исполнять песни из старого репертуара, созданном за время их сотрудничества.

Вскоре Украинская музыкальная издательская группа (УМИГ), которой Кондратюк передал права на управление всем репертуаром певца, уличило Козловского в том, что он не раз нарушал права правообладателя. Поэтому и последовало решение ограничить право выезда артиста за рубеж.

По судебным решениям, артист должен был выплатить крупную сумму за нарушения.

В 2016 году суд запретил Козловскому выезжать за пределы страны до 2099 года, однако артист после такого решения суда внес сумму,и с него сняли запрет.

Личная жизнь

В марте 2016 на съемках клипа "Отпускаю на" Козловский познакомился с экс-участницей шоу "Холостяк-5" Раминой Есхакзай.

Вскоре у пары завязался роман, Виталий хотел жениться, но свадьба не состоялась, пара разошлась.

После расставания в рамках проекта "Ходят слухи", ведущей которого является Рамина, Козловский признался, что тяжело переживал с ней разрыв: отрывался в ночных клубах, выпивал и даже встречался с поклонницами.

Изменения во внешности артиста

У Козловского сейчас безупречная фигура – накачанный торс, красивая спина и сильные руки. Однако так было не всегда, и чтобы привести себя в такую форму, певцу пришлось потратить немало усилий.

Он начал заниматься йогой, которая кроме положительного влияния на физическую форму, предусматривала пересмотр системы питания. Артист перестал кушать жирное, жареное, слишком соленое, копченое, и отказался от алкоголя.

Сейчас певец не морит себя диетами, а ведет здоровый образ жизни и правильно питается. Однако иногда может побаловать себя вкусненьким, особенно любит сырники.

Виталий Козловский заметно изменился за годы своей творческой карьеры / https://www.instagram.com/vkozlovskiy/