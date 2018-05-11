Во Львове отомстили Козловскому за концерт в Москве: фото

Концерт украинского певца Виталия Козловского во Львове, который должен был состояться 18 мая, отменен по инициативе организаторов.

"В связи с выступлением артиста в Москве запланированное выступление Виталия Козловского 18 мая отменили", - сообщается на странице ночного клуба в Facebook.

Ранее телеканал ZIK сообщал, что украинские активисты намерены сорвать концерт Виталия Козловского во Львове.

Напомним, Виталий Козловский заявил, что 9 мая — на День Победы — в столице России Москве принимал участие в концерте, поскольку получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.