Виталий Козловский выпустил новый клип, снятый в солевой пустыне

Виталий Козловский презентовал новый клип / Прес-сслужба

Популярный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский выпустил новый клип на песню "Літай".

Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнителя. Режиссером видео стал Александр Филатович. Главную роль в клипе сыграла украинская модель Анастасия Субина.

Сьемки клипа происходили на уникальной природной локации в Херсонской области - она сочетает розовое Лемурийское озеро и озеро Сиваш, огромную солевую пустыню, которая меняет свой цвет от белого до розового.

"Мы с режиссером очень долго выбирали локацию, изначально хотели снимать в Португалии на берегу океана. Но когда я увидел, какое невероятное место есть у нас, в Украине, недалеко от села Григорьевка Херсонской области - решение снимать там клип принял сразу же. Хочется, чтобы о такой красоте на нашей родной земле узнали как можно больше людей", - прокомментировал Козловский.

Ранее Виталий Козловский похвастался прессом.