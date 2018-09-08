"Какие кубища качнул". Виталий Козловский похвастался прессом, опубликовано фото

Виталий Козловский выставил на показ пресс / instagram.com/vkozlovskiy

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский выложил в Сеть фотографию, на которой запечатлен в рубашке, расстегнутой на уровне пресса.

Исполнитель позировал на озере Сиваш, говорится на его странице в Instagram.

"Если человек пишет тебе утpом сразу, как просыпается, — ты самое доpогое и важное в его жизни. Цени это", — подписал фото артист.

Фото по-разному прокомментировали ряд интернет-пользователей. "Божечки ... какие кубища качнул) Молодец)", — поделилась мнением kukusyki161. "Красота)", — написала viktoriiagrigoreva2317. "Очень милый", — считает vladusya_grechka.

Виталий Козловский выставил на показ пресс / instagram.com/vkozlovskiy

Ранее стало известно, что Виталий Козловский 9 мая выступал в столице России Москве на концерте ко Дню Победы. Певец сообщил, что принимал участие в мероприятии, поскольку получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.