Заслуженного артиста Украины "засекли" в Москве на концерте ко Дню Победы, фото

Снимок с исполнителем опубликовал ведущий мероприятия.
Исполнитель развлекал россиян в московском районе Солнцево, написала в Instagram пользователь Надежда Огол и опубликовала фото с концерта.
"Я очень мечтала попасть на выступление Виталия Козловского. Наконец-то моя мечта сбылась, никогда в жизни не могла представить, что увижу Виталия в Москве, тем более, в Солнцево", — отметила она.
Также о выступлении артиста в городе написал в соцсети beretta_911. "Земляк заглянул на праздник :D", — подписал он опубликованное фото певца и добавил под ним хэштеги #9мая #деньпобеды #виталийкозловский #москва.
Кроме того, снимок с Козловским в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" опубликовал Денис Симуков, который был ведущим на праздничном концерте в Москве.
По данным портала города Московский (входит в состав Новомосковского административного округа Москвы) k26km, 9 мая вечером на центральной площади было запланировано выступление артиста.
Ранее Виталий Козловский признался "Главреду", что спекулирует на своих "обнаженных прелестях", говорил — не только музыкой, но еще и словом, и "визуальными спецэффектами" завоевываем зрителя.