«Береги яйца!»: в Сети затроллили новое фото полуголого Козловского

Виталий Козловский разместил новое скандальное фото / instagram.com/vkozlovskiy

Популярный певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский опубликовал новое провокационное фото.

Козловский снялся в плаще, рыбацких сапогах и белых трусах, при этом рукой певец прикрыл интимное место. Отметим, что рядом со своим фото в Instagram певец разместил снимок американской певицы Рианны, повторив ее позу на фото.

При этом подпись под фото Козловского гласит: "Голосуем!!! Ботфорты Рианы или рыбацкие сапоги дяди Васи, одолженные для съемок нового клипа?".

В то же время не все пользователи в Сети высоко оценили новое фото Козловского: «Вася, береги яйца!», «Может трусы просвечиваются», «Гидота фу!», «Зіркова хвороба», «У него точно не все дома», «Додик бабоподобный».

Напомним, ранее сообщалось, что Козловский "взорвал" Сеть голым фото.