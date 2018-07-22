Бросило в жар и захотелось раздеться: Виталий Козловский взволновал фанаток снимками с пляжа

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский взволновал подписчиц новыми фото с отдыха.

Артист опубликовал на своей странице в Instagram пару кадров, на которых он позирует на пляже.

На первом снимке он запечатлен в майке и шортах, а вот на втором певец уже оголил торс, и снял свою спину и руку "во всей красе".

Поклонницы не заставили артиста долго ждать комплиментов, и восхитились его физической формой.

"Эй, когда он успел так похорошеть то, а?", "Виталик, у тебя идеальное тело! Спина потрясающая, так держать!", "Ммм какая спинка!", "Ой,ой,ой... Чаще такие фотки выставляй", - восхищались поклонницы.

Ранее Виталий Козловский поставил точку в слухах о воссоединении с экс-невестой.