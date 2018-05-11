"Все правильно сделал". Козловский объяснил, почему выступил в России на концерте ко Дню Победы

Певец, заслуженный артист Украины Виталий Козловский утверждает, что в среду, 9 мая — на День Победы — в столице России Москве принимал участие в концерте, поскольку получил приглашение выступить от украинцев, живущих в РФ, долго сомневался, но согласился.

Исполнитель почтил ветеранов там, где его хотели услышать и "по другому поводу выступление бы себе не позволил", говорится на его странице в Facebook.

"За последние четыре года я ни разу не выступал в России и считаю это недопустимым по понятным на то причинам. Но когда от украинцев, которые живут в России, получил приглашение выступить на концерте по случаю Дня Победы — после длительных сомнений согласился", — отметил исполнитель, дабавив, что считает, что сделал правильно.

По словам певца, какой бы ни была общественная реакция, это не изменит того факта, что он "всегда был патриотом своей страны" и остается им. "А травли я не боюсь", — подчеркивается в сообщении.

Ранее в Сети ряд интернет-пользователей поделились, что в Москве 9 мая Виталий Козловский выступал на концерте ко Дню Победы в районе Солнцево. Посмотреть фотографии с мероприятия можно здесь.